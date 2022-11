SSV Bornheim besiegt den SC Uckerath im Topspiel deutlich Bezirksliga, Staffel 2: Die beiden bisher besten Mannschaften der Liga trafen am Sonntag aufeinander. Der SSV Bornheim setzte sich gegen den SC Uckerath eindrucksvoll durch und unterstreicht seine Ambitionen.

Zwei Teams aus der zweiten Staffel der Bezirksliga waren nach elf Spieltagen noch ohne Niederlage, entsprechend standen der SSV Bornheim und der SC Uckerath ganz oben. Am Sonntag gab es das Aufeinandertreffen der beiden Topteams, die schon in der vergangenen Saison zur Ligaspitze gehörte. Bornheim wurde Vizemeister, Uckerath Dritter - jetzt wollen beide mehr. Nach dem Topspiel hat vor allem der SSV seine Aufstiegsambitionen unterstrichen.

In der ersten Halbzeit bekamen die rund 200 Zuschauer in Uckerath noch eine spannende Partie zu sehen. Torchancen gab es auf beiden Seiten, ein Tor fiel allerdings nur auf einer Seite. Die favorisierten Gäste gingen durch ein Eigentor mit einer Führung in die Halbzeitpause. Und auch im zweiten Spielabschnitt blieb es lange eng. Uckerath kam vor allem über Standards vor den SSV-Kasten.

Bornheim explodiert in der Schlussphase

Einen besonders aufregenden Spieltag hatte Bornheim-Angreifer Romello Ahr. Der 21-Jährige kam in der 65. Minute in die Partie, holte sich in der 72. Minute die Gelbe Karte ab und sorgte in der 77. Minute für das 2:0. Die Schlussphase gehörte jetzt allein dem Spitzenreiter, der im eigentlichen engen Spiel noch ein sehr deutliches Ergebnis klarmachte. In der 80. Minute erhöhte zunächst Justin Krausa per Kopf zum 3:0. Wiederum nur drei Minuten später besorgte Nils Wolters den 4:0-Endstand.