SSV Bornheim: Beförderung für Trio – Drei Winter-Zugänge rücken auf Sierra Galeas, Mede und Köps gehören ab Sommer fest zum Mittelrheinliga-Kader von Andreas Biermann. von red · Heute, 15:44 Uhr · 0 Leser

Alejandro Sierra Galeas, Fahim Mede und Maximilian Köps aus der Zweiten des SSV Bornheim gehören zur neuen Saison dem Mittelrheinliga-Kader an. – Foto: LaBima

Sportlich ist beim SSV Bornheim fast alles in trockenen Tüchern: Als Tabellenelfter der Mittelrheinliga fehlt dem Aufsteiger nur noch ein einziger Dreier, um den Klassenerhalt auch rechnerisch wasserdicht zu machen. Während die Mannschaft von Patrick Schmitz auf der Zielgeraden der Saison arbeitet, biegen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf die Zielgerade ein.

Der SSV bleibt sich bei seiner Kaderzusammenstellung treu und setzt auf Durchlässigkeit innerhalb des eigenen Vereins. Alejandro Sierra Galeas, Fahim Mede und Maximilian Köps, die allesamt bereits im Winter zum Klub stießen, rücken zur neuen Saison fest in das Aufgebot der ersten Mannschaft auf. Bisher waren die drei Neuzugänge bewusst der zweiten Mannschaft zugeteilt worden, um Spielpraxis zu sammeln und sich ohne Druck im neuen Umfeld zu akklimatisieren. „Wir wollten bewusst sehen, wie sich die Jungs im Verein integrieren, wie sie arbeiten und wie sie sich entwickeln. Alle drei haben das hervorragend angenommen und sich diesen Schritt absolut verdient“, erklärt der zukünftige Cheftrainer Andreas Biermann diesen Schritt.

Internationale Erfahrung und jugendliche Dynamik Mit dem 27-jährigen Alejandro Sierra Galeas gewinnt der SSV einen Akteur mit ungewöhnlicher Vita. Der Honduraner, der beruflich im Scouting des 1. FC Köln tätig ist, sammelte zuvor Erfahrungen in Spanien sowie in der Hessen- und Thüringenliga. Andreas Biermann verspricht sich viel von dem zentralen Mittelfeldspieler: „Alejandro bringt unglaublich viel Ruhe und Struktur in unser Spiel. Gerade seine Erfahrung und seine Art, Fußball zu denken, werden uns sehr helfen. Er ist jemand, der andere Spieler besser machen kann.“ Deutlich jünger, aber nicht minder spannend, ist die Personalie Fahim Mede. Der 20-jährige Flügelstürmer genießt eine erstklassige Ausbildung (u.a. Wuppertaler SV und Bergisch Gladbach). Über ihn sagt Biermann: „Fahim ist ein Spieler, der mit seiner Athletik Spiele verändern kann. Er bringt viel Tempo und Mut mit und hat großes Entwicklungspotenzial. Jetzt geht es darum, ihn Schritt für Schritt an das Niveau heranzuführen.“