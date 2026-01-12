SSV Blau Gelb Mellingen Taubach +++ Hallenkreismeisterschaft +++

Nachdem unsere 2. Mannschaft sich am Samstag schon tapfer geschlagen hatte, griff an Sonntag unsere 1. Mannschaft ins Turniergeschehen ein. Neben den Ligakonkurrenten aus der Kreisliga, Großobringen und Gastgeber Großschwabhausen, trafen wir ebenfalls auf den SV Am Ettersberg und den FSV Zottelstedt 2.

Im Auftaktmatch der Vorrunde Gruppe 5 setzten wir uns knapp, aber verdient mit 1:0 gegen Großobringen durch. Es folgte das Spiel gegen den Vorjahreszweiten Großschwabhausen und nach packenden und intensiven 10 Minuten trennten wir uns 1:1. Die Vorentscheidung zum Weiterkommen fiel im dritten Spiel, durch einen 1:0 Sieg gegen den SV Am Ettersberg. In der letzten Begegnung schlich sich der Schlendrian ein. Degen Zottelstedt 2. kamen wir trotz Chancenwucher, allein 5x Aluminium, nicht über 1:1 aus. Durch den 2. Platz in der Vorrunden ziehen wir eine Runde weiter und treffen am Samstag, den 24. Januar in Bad Sulza auf den Blau-Weiß Schmiedehausen, Blau-Weiß Stadtilm, SV Tonndor 1. und den FSV Zottelstedt 1. Kommt vorbei und unterstützt uns! 💙💛