SSV bindet Brinkmann und Friedrichs langfristig

Der SSV Jeddeloh treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter konsequent voran und hat die Verträge mit Simon Brinkmann und Fynn Friedrichs verlängert. Mit den beiden Zusagen setzt der Verein ein weiteres Zeichen für Kontinuität und den Erhalt des bestehenden Mannschaftsgefüges.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke misst den beiden Verlängerungen große Bedeutung bei: „Es ist uns wichtig, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Simon und ‚Fiete‘ stehen beispielhaft für den Weg, den wir gehen wollen. Beide bringen eine hohe Qualität ins Team und passen menschlich hervorragend in die Gruppe.“

Nach einer starken vergangenen Saison knüpfte Brinkmann zunächst auch in der laufenden Spielzeit an seine Leistungen an. In zwölf Einsätzen war er an zehn Treffern beteiligt, ehe ihn eine schwere Verletzung ausbremste. Aktuell arbeitet der Angreifer an seinem Comeback.

Simon Brinkmann gehört inzwischen seit vier Jahren zum festen Bestandteil der Mannschaft am Küstenkanal. Der Offensivspieler entwickelte sich in dieser Zeit zum Leistungsträger und kommt bislang auf 118 Pflichtspiele, 36 Tore und 12 Vorlagen.

Manager Sport Florian Bönsch betont die Unterstützung innerhalb des Vereins:

„Simon hat eine lange und schwierige Verletzungszeit hinter sich. Im Verein stehen alle hinter ihm. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten und freuen uns sehr darauf, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen.“

Auch Brinkmann selbst blickt optimistisch voraus:

„Ich freue mich sehr über die Verlängerung. Die Saison startete sehr gut, bevor ich mich verletzt habe. So lange bin ich noch nie ausgefallen und freue mich riesig auf mein Comeback. Ich will endlich wieder mit dem Ball auf dem Platz stehen und der Mannschaft schnell wieder helfen.“

Friedrichs überzeugt nach Winterwechsel

Neben Brinkmann bleibt auch Fynn Friedrichs beim SSV. Der Defensivspieler war erst im Winter nach seiner Rückkehr aus den USA zum Regionalligisten gestoßen und fand sich schnell in der Mannschaft zurecht.

Mit konstanten Leistungen empfahl sich Friedrichs früh für eine weitere Zusammenarbeit. Blancke sieht in ihm eine wichtige Verstärkung für das Teamgefüge:

„Fiete hat sich nach seinem Wechsel im Winter direkt eingefügt und uns mit seinen Leistungen überzeugt. Er bringt Energie und Qualität mit, die unserem Spiel guttun.“

Auch Friedrichs selbst machte keinen Hehl daraus, dass er seinen Weg beim SSV fortsetzen möchte:

„Ich freue mich über die Verlängerung. Für mich war schnell klar, noch mindestens ein weiteres Jahr beim SSV spielen zu wollen. Der SSV ist eine besondere Regionalliga-Mannschaft, die dieses Jahr Großes geleistet hat. Das wollen wir unterstreichen. Außerdem freue ich mich nach langer Zeit dann auch endlich wieder mit Simon Brinkmann auf dem Platz zu stehen.“

Mit den Verlängerungen von Brinkmann und Friedrichs setzt der SSV Jeddeloh seine Linie konsequent fort. Der Verein baut weiterhin auf Kontinuität, Identifikation und eine eingespielte Mannschaftsstruktur – Faktoren, die maßgeblich zur erfolgreichen Saison beigetragen haben.