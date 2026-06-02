SSV bindet „absolute Führungsspieler“: Freigang und Wings bleiben

– Foto: Jakob Reiche

Drei Spieltage vor dem Ende der laufenden Spielzeit herrscht beim SSV Markranstädt Planungssicherheit. Nach dem mühsam erarbeiteten, aber letztlich vorzeitigen Klassenerhalt im Erzgebirge richtet die sportliche Leitung den Blick bereits auf die kommende Spielzeit 2026/2027. Im ersten Teil der personellen Neuausrichtung setzt der sächsische Landesligist auf bewährte Kräfte und sendet ein deutliches Signal der Stabilität aus: Das Führungstrio aus Luis Freigang (24) und Christian Wings (28) hat seine Verträge am Bad verlängert.

Die beiden Personalentscheidungen stehen sinnbildlich für die im Amateurfußball seltener werdende Vereinstreue. Zusammen bringen es der Angreifer und der Schlussmann auf über 325 Einsätze für den SSV und blicken auf eine kombinierte Vereinszugehörigkeit von 30 Jahren zurück. Eine kuriose Randnotiz eint die beiden Leistungsträger zudem abseits des Platzes: Sie feiern am selben Tag Geburtstag.

In der laufenden, phasenweise turbulenten Saison gehören Freigang und Wings zu den unumstrittenen Konstanten im Gefüge der Randleipziger. Freigang stand in dieser Spielzeit bislang 25-mal auf dem Feld und unterstrich mit acht Saisontoren seine offensive Wertigkeit für das Team. Torhüter Christian Wings wiederum bildete in 25 von 27 Partien den gewohnten Rückhalt zwischen den Pfosten und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Klassenerhalt trotz zeitweiser Defensivsorgen letztlich souverän realisiert werden konnte.