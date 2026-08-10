SSV Berzdorf peilt mit Zorbas wieder das obere Tabellendrittel an

Kostas Zorbas übernimmt die Landesliga-Frauen des SSV Berzdorf – Foto: Kerp

Die Landesliga-Fußballerinnen des SSV Berzdorf blicken auf eine stabile Spielzeit zurück. Seit der Saison 2018/19 gehören die Berzdorferinnen ununterbrochen der Frauen-Landesliga an und schlossen die abgelaufene Runde mit 30 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der Staffel 1 ab.

Nach Saisonende ergab sich an der Seitenlinie jedoch eine personelle Neubesetzung: Trainer Alessandro Nicosia verabschiedete sich zum SV Allner-Bödingen in die Frauen-Mittelrheinliga. Als Nachfolger sicherten sich die Verantwortlichen die Dienste von Kostas Zorbas. Der 41-Jährige sammelte zuletzt im Herrenbereich beim SC Kaster, dem SSV Walberberg sowie bei der TPSK Köln Erfahrung an der Seitenlinie. „Wir haben den vierten Platz in der Landesliga Staffel 1 erreicht, spielen dort seit vielen Jahren im oberen Drittel mit“, ordnet Sportlicher Leiter Peter J. Kerp das Abschneiden der vergangenen Monate rundum positiv ein.

Ziel: Oberes Drittel in der neuen Landesliga

Am 2. August startete das Team offiziell in die Sommervorbereitung auf die neue Spielzeit. Auf die Berzdorferinnen wartet dabei auch eine geografische Veränderung, da die Mannschaft in der kommenden Runde in der Landesliga Staffel 2 an den Start gehen wird. Bezüglich der Kaderzusammenstellung vermeldet der Klub bislang vier neue Spielerinnen, befindet sich allerdings weiterhin auf der Suche nach gezielten Verstärkungen für das Aufgebot. Trotz des Trainerwechsels und des Wechsels in die neue Staffel bleiben die sportlichen Ambitionen unverändert. Kerp bringt das Ziel für das anstehende Spieljahr auf den Punkt: „Wir wollen wieder im oberen Drittel mitspielen.“