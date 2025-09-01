SSV Berzdorf: Horror-Start ohne Trainer und doppelter Kopfverletzung

Ein Wochenende zum Vergessen beim SSV Berzdorf: Der Absteiger aus der Kreisliga A startete am Sonntag mit einer Niederlage beim ASC Akhtamar in die neue Saison der Kreisliga B3 Rhein-Erft – und musste zudem gleich zwei verletzte Spieler beklagen. Nach einem heftigen Zusammenprall im Luftduell wurden beide mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

"Den Spielern mit den Kopfverletzungen geht es den Umständen entsprechend gut. Beide wurden sofort behandelt und sind mittlerweile wieder zuhause“, sagte Sportleiter Raffaelo Wolf erleichtert. Die Szene habe sich „bei einem unglücklichen Zusammenprall im Luftduell“ ereignet. Beide Spieler wollten den Ball klären, krachten dabei aber unglücklich zusammen.

Neben den personellen Sorgen gab es kurz vor dem Auftakt eine weitere Zäsur: Der Verein trennte sich noch vor dem ersten Spieltag von Trainer Dirk Horling, der erst im Sommer vom SSV Bornheim II gekommen war. „Wir haben uns entschieden, mit Dirk Horling getrennte Wege zu gehen. Das ist sicherlich ungewöhnlich so kurz vor Saisonstart, aber manchmal zeigt sich eben früh, dass die Vorstellungen nicht optimal zusammenpassen“, erklärte Wolf.