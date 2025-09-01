SSV Berzdorf: Horror-Start ohne Trainer und doppelter Kopfverletzung

Ein Wochenende zum Vergessen beim SSV Berzdorf: Der Absteiger aus der Kreisliga A startete am Sonntag mit einer Niederlage beim ASC Akhtamar in die neue Saison der Kreisliga B3 Rhein-Erft – und musste zudem gleich zwei verletzte Spieler beklagen. Nach einem heftigen Zusammenprall im Luftduell wurden beide mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.
"Den Spielern mit den Kopfverletzungen geht es den Umständen entsprechend gut. Beide wurden sofort behandelt und sind mittlerweile wieder zuhause“, sagte Sportleiter Raffaelo Wolf erleichtert. Die Szene habe sich „bei einem unglücklichen Zusammenprall im Luftduell“ ereignet. Beide Spieler wollten den Ball klären, krachten dabei aber unglücklich zusammen.
Neben den personellen Sorgen gab es kurz vor dem Auftakt eine weitere Zäsur: Der Verein trennte sich noch vor dem ersten Spieltag von Trainer Dirk Horling, der erst im Sommer vom SSV Bornheim II gekommen war. „Wir haben uns entschieden, mit Dirk Horling getrennte Wege zu gehen. Das ist sicherlich ungewöhnlich so kurz vor Saisonstart, aber manchmal zeigt sich eben früh, dass die Vorstellungen nicht optimal zusammenpassen“, erklärte Wolf.
Für die Nachfolge wünsche man sich „jemanden, der sowohl sportlich als auch menschlich zur Mannschaft passt und mit einer klaren Idee an die Aufgabe herangeht“. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, werde die Mannschaft intern betreut: „Wir schauen uns nun in Ruhe um, welche Optionen es gibt, und führen in den nächsten Wochen die entsprechenden Gespräche.“
So startet der SSV Berzdorf nach einem gebrauchten Wochenende gleich mit mehreren Baustellen in die Saison – sportlich wie personell.
Zum Spiel des SSV Berzdorf vom Sonntag
ASC Akhtamar – SSV Berzdorf 1929 5:2
ASC Akhtamar: Ole-Magnus Brauns, Yannik Zander, Dennis Rausch, Gloire Makieleka (75. Osarobo Emanuele Agbonze), Marc Ruland, Levon Kaci, Rigel Ngoy (65. Odin Borghard), Granit Rama, Levon Khachatryan Markarov (80. Kasra Ahmadi), Pasquale Falivena (70. Kevin Müller), Daniel da Silva - Trainer: Gerd Müller
SSV Berzdorf 1929: Jan Paul Krzyzak, Marco Klein, Miguel Krämer (66. Alexander Pütz), Raffaele Belfiore (45. Diogo Moreira), Kenan Atici, Cedric Krämer, Jannik Thiel (55. Filip Schmitz), Martin Löbach (54. Ben Schönenberg), Hicham Razzouki, Oguz Kafali, Severin Scholz - Trainer: Martin Löbach - Trainer: Dirk Horling
Tore: 0:1 Kenan Atici (20.), 1:1 Daniel da Silva (22.), 2:1 Daniel da Silva (25.), 3:1 Daniel da Silva (43.), 4:1 Levon Khachatryan Markarov (59.), 5:1 Levon Khachatryan Markarov (90.+15), 5:2 Filip Schmitz (90.+22)