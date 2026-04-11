SSV Berghausen stellt sich auf engen Platz ein

Berghausen steckt im Abstiegskampf. – Foto: wilhelm gundlach

Der SSV Berghausen und Trainer Ralf Dietrich hatten durch gute Ergebnisse in den vergangenen Wochen ein Momentum aufgebaut, das nun jäh durch eine 2:4-Niederlage gegen den HSV Langenfeld ein wenig Schwung eingebüßt hat. Besonders anfällig zeigten sich die Berghausener während der Partie bei gegnerischen Standards. Laut Dietrich verlor seine Elf die Begegnung maßgeblich deshalb. Herauszuheben ist dieser Umstand deshalb, weil mit dem Kellerduell bei Viktoria Rott am Sonntag (15 Uhr, Sportanlage Schönebeck) eines auf einem ungewöhnlichen Platz stattfindet.

SSV hat seine Hausaufgabe erledigt

Der Untergrund in Wuppertal provoziert Freistöße in gefährlichen Räumen sowie Einwürfe, die nahezu zu Hereingaben wie bei Ecken werden können, geradezu. Denn der Sportplatz ist deutlich schmaler als gewöhnlich. Daher bedarf es, sich als gegnerische Mannschaft auf diese Bedingungen einzustellen. Der SSV ist diese Hausaufgaben im Training pflichtbewusst angegangen. Dietrich berichtet, er habe das Feld in den Übungseinheiten stets klein gehalten. „Wir haben versucht, das zu simulieren“, sagt er. Aufgrund der Bedingungen müssen seine Spieler mit schnellem Druck ihrer Gegenüber rechnen. Der Trainer erwartet, dass es eine Vielzahl von Zweikämpfen und mehr Standardsituationen als üblich geben wird.

Morgen, 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 SC Viktoria SSV Berghausen Berghausen 15:00 PUSH

Ausgerechnet die entpuppten sich zuletzt als Kryptonit der Berghausener Hintermannschaft. Die unnötige Niederlage im Derby gegen den HSV resultierte demnach vorrangig aus ruhenden Bällen. Dabei hätte der Abstiegskandidat die Langenfelder aus Dietrichs Sicht ob des Spielverlaufs und der Chancenverteilung besiegen müssen. Doch die Ausbeute vor dem gegnerischen Tor ließ zu wünschen übrig – und Pech kam etwa beim Lattentreffer von Raphael Schruff sowie einem durch die Gäste auf der Linie geklärten Abschluss gleich mit dazu. „Aber auch so verliert man“, stellt Dietrich fest.

Immerhin: Nicht alle Mannschaften verfügen über einen so hervorragenden Schützen wie Langenfelds Leon Wallraf, sodass Dietrich das Standard-Problem seines Ensembles nicht zu groß macht. Er betont gleichwohl dennoch: „Viele Gegentore machen mir immer Sorgen.“ Schließlich musste der SSV zuletzt wieder zu oft den Ball aus dem eigenen Netz fischen.

Insgesamt kann Dietrich den Misserfolg aber verkraften. Zwar sei er unnötig gewesen, gegen die fußballerische Qualität der Langenfelder könne man jedoch mal verlieren. Das Erlebnis habe das Momentum aus zwei Siegen am Stück nicht unbedingt gelöscht. Einzig der vertanen Chance, mit einem Erfolg den ersehnten Schritt aus der Abstiegszone heraus zu machen, trauert Dietrich schon ein wenig nach.

Durch das Aufeinandertreffen mit Viktoria Rott klingelt die nächste Möglichkeit wenngleich schon an der Tür. Einen Zähler trennen die beiden Kontrahenten. Die Gastgeber haben derzeit den Relegationsrang inne, und sie konnten beim 3:3 gegen TuSpo Richrath und einer nur knappen 0:2-Niederlage beim Überraschungsvierten Jugoslavija Wuppertal aufhorchen lassen. Helfen könnte dem SSV, dass er beim 4:3-Sieg über Germania Wuppertal bereits einen Abstiegskracher für sich entscheiden konnte. „Wir wissen, dass die Anspannung hoch sein wird“, versichert Dietrich.