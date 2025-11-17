SSV Berghausen rettet spät den Punkt

Zunächst sah es im Spiel zwischen dem SSV Berghausen und DV Solingen II so aus, als könne das Schlusslicht der Bezirksliga aus der Klingenstadt bei der Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich drei Punkte entführen, und die Heimelf somit noch tiefer mit in den Abstiegssumpf ziehen.

Doch vier verrückte Minuten kurz vor Ende der Partie reichten den mäßigen Berghausenern aus, um einen Drei-Tore-Rückstand auf den schlussendlichen 3:3 (0:1)-Endstand zu stellen. Während Dietrich dementsprechend die Moral seiner Auswahl hervorhob, hilft der Punktgewinn im Wettlauf um den Klassenerhalt nur bedingt.

In der ersten halben Stunde der Begegnung bei nass-kaltem Wetter und einem aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit rutschigem Geläuf passierte zwischen beiden Kontrahenten nicht viel. Berghausen hatte das Geschehen im Griff, hielt einen tiefstehenden Gegner weitestgehend vom eigenen Tor entfernt, und wurde selber gleichwohl nicht wirklich gefährlich. Einzig Musa Ceesay prüfte Gäste-Keeper Vladyslav Maslovskyi, der den Test jedoch bestand (20.). So war es doch eine Überraschung, dass die Solinger mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung gingen: Emre Karademir kam im Sechzehner an den Ball, drehte sich schnell um die eigene Achse und versenkte das Spielgerät an SSV-Schlussmann Daniel Nellen vorbei in den Maschen (40.).

Ähnlich gut lief es für das Team von Übungsleiter Sebastiano Spinella auch nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit – denn Yasin Özgede zwang Nellen mit einem sehenswerten Freistoß aus etwa 22 Metern zu einer tollen Parade, der 35-Jährige konnte den Ball gleichwohl einzig an die Latte lenken, und daher gelang Pavel Dolynai der Abstauber zum 0:2 (57.). Das Zwischenergebnis spielte der taktischen Ausrichtung der Gäste in die Karten, die die nun folgenden Angriffe der Hausherren für einen Konter zu ihrem dritten Treffer nutzen – 0:3 durch Özgede (72.). Dietrich fiel es schwer, in dieser Phase noch an einen erfolgreichen Spieltag zu glauben. Er sagte im Anschluss: „Wenn man das entschlossener verteidigt, kriegen wir diese Gegentore nicht.“

Berghausen holt 0:3 auf

Seinen Schützlingen fehlte dieser eine Initialschuss, der das Momentum würde auf ihre Seite ziehen können. Zum Glück aus Berghausener Sicht gab es diesen dann aber in Person von Leon Cvetanovic: Der Mittelfeldstratege traf mit einem seitlichen Freistoß aus rund 30 Metern und unter Mithilfe von Maslovskyi (75.), und der Sechser leitete somit vier Minuten ein, die den Spielverlauf zumindest größtenteils auf den Kopf stellen sollten. Denn nur zwei Zeigerumdrehungen später stand Dariusz-Alexander Tontsch nach Hereingabe von Robin Bastian und einer verunglückten Solinger Abwehraktion genau richtig, sodass er zum Anschluss einschob (77.). Ebenso verwertete wieder einzig gut 120 Sekunden darauf Cvetanovic eine Flanke von Justin Bartoschek mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 (79.). „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht und sich dafür endlich belohnt“, lobte Dietrich.

Mit der drohenden Niederlage entschied sich Solingen anschließend, die Begegnung durch Auswechslungen und Verletzungspausen so stark zu verlangsamen, dass kaum ein Spielfluss möglich war. Die SSV-Aufholjagd wurde dadurch jäh gestoppt. Der errungene Zähler ist zwar einer für die Berghausener Moral, nicht aber für Sprünge in der Tabelle. Dietrich ordnete ein: „Es ist zwar zu wenig, aber wir werten es dennoch als Punktgewinn.“