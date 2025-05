Berghausen kämpft gegen den Abstieg. – Foto: Dennis Kemmerling

SSV Berghausen ist plötzlich Abstiegskandidat Dem SSV Berghausen wurden sechs Punkte abgezogen nach dem Rückzug des SC West. Gegen den TSV Aufderhöhe könnten dennoch Spieler aus der U19 auflaufen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 TSV Solingen Berghausen

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga spitzt sich vier Spieltage vor Schluss merklich zu. Dementsprechend angespannt sind die Nerven der beteiligten Akteure auf dem Feld sowie abseits davon. Weil Ausrutscher tabellarisch kaum noch ausgebessert werden können, geht es um Kleinigkeiten. Mittendrin: der SSV Berghausen und Trainer Ralf Dietrich. Der Verein wähnte sich bereits in einer für den Endspurt vorteilhaften Position, dann aber verlor er aufgrund einer Aufgabe plötzlich sechs Punkte am Grünen Tisch. Dietrich lässt diese Regelung ungläubig und ein wenig wütend zurück.

Konkret geht es um den Rückzug der Mannschaft des SC West aus Düsseldorf. Die Oberkassler waren lange abgeschlagen Schlusslicht und konnten während der laufenden Spielzeit kaum Erfolgserlebnisse sammeln. Nach der daher erfolgten Abmeldung vom Spielbetrieb wurden alle bisher mit ihrer Beteiligung absolvierten Begegnungen sowie die dabei verteilten Punkte gestrichen. Dem SSV gingen dadurch sechs Zähler verloren. „Aus einer guten Ausgangsposition, ist bei schwierigem Restprogramm eine schlechte geworden“, bilanziert Dietrich die Auswirkung auf sein Team. Dass diese, aus seiner Sicht, Ungerechtigkeit überhaupt stattfindet, prangert er an. „Das ist eine Regelung, die zum Himmel schreit“, betont er. Schließlich würden Teams bestraft, die nichts für den Rückzug könnten. „Ich hoffe, dass da mal jemand zu Vernunft kommt“, sagte er in Richtung der Entscheider auf Verbandsebene. Der Alternativvorschlag: Gibt sich ein Klub nach der Winterpause auf, werden alle Partien mit ab diesem Zeitpunkt – gespielt oder nicht – für den Gegner gewertet. So wäre eine möglichst faire Gleichbehandlung gewährleistet.