SSV Berghausen hat immer noch Probleme in der Defensive

Das Abwehrverhalten des Klubs beschäftigt die Verantwortlichen auf und abseits des Rasens auch in der zweiten Saison nach dem Aufstieg vehement. Zwar gibt es wiederholt Auftritte, in denen der Verbund gut funktioniert, tut er das aber nicht und er gerät ins Wanken, kann das Ergebnis aus Berghausener Sicht schnell unschöne Züge annehmen. Beim Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) soll ein solches Szenario in der Partie gegen den SV Solingen unbedingt vermieden werden. Dennoch macht Dietrich ein Versprechen.

Eigentlich steht der SSV nach fünf absolvierten Begegnungen nicht schlecht dar. Mit sieben Punkten und einer insgesamt ausgeglichenen Bilanz rangiert der Verein mit sechs Zählern Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf dem zwölften Tabellenrang. Gleichwohl stellt Dietrich fest, was allen Beobachtern ohnehin schwant: „Wir haben unsere Probleme in der Defensive immer noch nicht so richtig im Griff.“ Dass es der Mannschaft durchaus gelingt, vor dem eigenen Tor fokussiert und stabil zu arbeiten, zeigen die beiden 2:0-Erfolge über Türkgücü Velbert und TuSpo Richrath – nur: Nach Gegentoren tun sich oftmals rasch große Lücken auf. Der Coach erklärt das mitunter so: „Wir versuchen dann vielleicht zu schnell zu viel, um wieder aufzuholen.“ Fakt ist aber auch, dass mit Lucas Wieczorek und Kapitän Benedikt Brusberg zuletzt zwei wichtige Säulen im Verbund aufgrund von Urlaubsreisen fehlten. Mittelfeldspieler Robin Scholer musste daher positionsfremd aushelfen.

Coup gegen den Aufstiegskandidaten?

So können den Berghausenern Aufeinandertreffen auch mal aus den Händen gleiten – wie beim 2:6 am vergangenen Spieltag in Vohwinkel. Maßgeblich entscheidend für die deftige Niederlage waren aus Sicht von Dietrich zahlreiche individuelle Fehler seiner Akteure. Die hatten zunächst sogar gut angefangen und waren in Führung gegangen, gaben die gute Ausgangsposition aber anschließend binnen Minuten weg. Von einer unglücklichen Pleite will Dietrich trotz der zwei eigenen Treffer – und es hätten noch mehr sein können – gegen einen guten Gegner nicht sprechen. „Wir haben verdient verloren, weil wir eben zu viele Fehler hinten gemacht haben“, urteilt er.

Mit dem SV Solingen kommt laut Trainer nun erneut ein großes Kaliber der Liga auf den SSV Berghausen zu. Für Dietrich gehört die Auswahl aus der Klingenstadt zu den Aspiranten auf den Aufstieg in die Landesliga. Die Elf von Coach Erdim Soysal wisse, zu welchen Leistungen sie in der Lage ist, und habe diese überdies bereits zeigen können. Was spricht also für einen Heimsieg? Dietrich tut sich zunächst schwer mit einer Antwort auf die Frage. Dann verweist er auf die Begegnungen in der vergangenen Spielzeit, in der seine Schützlinge gegen den Sportverein stets eine gute Figur machten. „Wir wollen unbedingt Zählbares mitnehmen“, betont er, „auch, um nicht in einenNegativlauf zu geraten.“ Das Vorhaben sei umsetzbar, wenn der SSV seine Abwehr in den Griff kriege. Eines verspricht Dietrich trotz der anhaltenden Sorgen: „Wir werden nicht den Bus vor dem eigenen Tor parken.“