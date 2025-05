SSV Berghausen hat es nun selbst in der Hand

Eigentlich hatten sich der SSV Berghausen und der SC Reusrath in den letzten Zügen Duells in der Bezirksliga schon stillschweigend auf eine Punkteteilung verständigt, da nahm sich Darius Wischnewski in der Nachspielzeit der Partie überraschend aus der Distanz doch ein Herz und überwand Torhüter Tim Hechler zum viel umjubelten 3:2 (1:1)-Siegtor aus Berghausener Sicht. Damit geht die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich einen womöglich vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Gänzlich sicher fühlen dürfen sich Spieler und Verantwortliche jedoch weitaus noch nicht. Während mit Ratingen 04/19 II und dem HSV Langenfeld die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf ihre Spiele verlor, konnte sich der SSV durch den Erfolg zwar nun drei Punkte absetzen, doch Dietrich warnt: „Im Fußball ist alles möglich – und wir sind noch nicht gerettet.“ Dementsprechend fiel die Freude nach dem 3:2 zunächst üppig, aber nicht übermäßig ausgelassen aus. „Immerhin haben wir es jetzt in der eigenen Hand“, betonte Dietrich zum realistischen Ligaverbleib. Ein Punkt beim MSV Düsseldorf am letzten Spieltag würde genügen.

So entwickelte sich gerade in der ersten Halbzeit ein zäher Spielfluss mit wenig Höhepunkten. Der Führungstreffer der Reusrather durch Leo Luca de Rubertis gehörte aber dazu. Er nutzte eine scharfe Hereingabe von Pascal Hinrichs von links in der Mitte gekonnt (30.).

Von großer Wichtigkeit für Berghausen war dann der Ausgleich noch vor dem Pausenpfiff und zum psychologisch günstigen Zeitpunkt. Fabian Pastow fand dabei Leon Cvetanovic im Rückraum (41.). „Dadurch haben wir ein bisschen Sicherheit gekriegt“, analysierte Dietrich knapp.

Und diese Sicherheit mündete gleich zu Beginn der zweiten Hälfte in einem kleinen Geschenk des Unparteiischen, der einen Handelfmeter für die Hausherren gab. Laut Schobhofen war das ein Fehler, und auch Dietrich hätte den Strafstoß nicht gepfiffen. Nils Dames versenkte vom Punkt gewohnt sicher halbhoch in die linke Ecke (47.).

In der Folge hatte der SSV plötzlich einen Vorsprung zu verlieren und zog sich daher weit zurück. Das brachte den SCR zurück in die Partie. Nach einem Doppelpass flankte de Rubertis auf Hinrichs am zweiten Pfosten – der Torschütze hatte aus acht Metern keine Mühe (69.). „Das darf so eigentlich in der Bezirksliga nicht passieren“, urteilte Dietrich.

Später Zufalls-Siegtreffer

Dessen Auswahl fand nun aber einen guten Mittelweg aus Risiko im Angriff und defensiver Absicherung. Der späte Siegtreffer war dennoch eher ein Zufallsprodukt und nicht wirklich eingeplant. Der eingewechselte Ege Kilic machte den Ball fest, und hätte eigentlich zum Zeitgewinnen zur Eckfahne laufen können, sah stattdessen aber Wischnewski, der das Spielgerät mit seinem Schuss irgendwie über die Hände von Hechler bekam (90.+3).

So geht der SSV Berghausen gestärkt ins große Finale der diesjährigen Saison. Schobhofen würde sich über einen Verbleib des Konkurrenten freuen. Gleiches gilt für den HSV, betonte er: „Ich gönne niemandem den Abstieg.“