SSV Berghausen: Futsal-Meisterschaft mit Premiere Seit 2014 richtet der SSV Berghausen mit dem Fußball-Verband Niederrhein die Titelkämpfe der Jugend in Langenfeld aus. Erstmals dabei sind die B-Juniorinnen. von Georg Amend

Der SSV Berghausen richtet das Verbandsturnier aus. – Foto: Liveticker Nedi

Die Jugend-Abteilung des SSV Berghausen richtet am Wochenende wieder die Futsal-Hallenmeisterschaften des Fußballverbandes Niederrhein für die Altersklassen A-, B- und C-Junioren aus. Sowohl Samstag als auch Sonntag geht es in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) tempo- und trickreich zu. Seit 2014 ist der SSV Gastgeber der Endrunde, erstmals mit dabei sind die B-Juniorinnen. „Dass wieder die drei Jahrgänge und erstmalig die B-Juniorinnen in Langenfeld zu Gast sind, freut uns sehr“, betont Helmuth Höhn, Leiter der SSV-Jugendfußballabteilung. Bereits seit Wochen plant er mit dem FVN diese Meisterschaft.

Guter Zuschauerzuspruch Traditionell ist die KAG-Sporthalle bei diesem Turnier gut besucht, die Sportart und das Format erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Gegensatz zum bekannten Hallenfußball ist das Futsal-Spielfeld nicht durch Banden, sondern durch Linien begrenzt. „Die Regeln dieser Sportart sind schon sehr attraktiv“, schwärmt Höhn. So darf zum Beispiel im Futsal der Ball nicht springen, weshalb mit einem sprungreduzierten Ball gespielt wird. Zeitspiele werden bei einer Spielzeit von ein Mal 15 Minuten dadurch verhindert, dass bei Strafstößen aus sechs beziehungsweise zehn Metern oder jederzeit durch die Schiedsrichter oder den Zeitnehmer die Spielzeit angehalten werden kann. Auch eine Regel: Ab dem fünften Foul bekommt die gegnerische Mannschaft einen Elfmeter zugesprochen. Und durch das kleine Spielfeld sind die technischen Qualitäten jeder Mannschaft entscheidend. Zehn Teams je Altersstufe In jeder Altersgruppe spielen zehn Mannschaften, die in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Nach der Vorrunde spielen die Gruppen-Ersten und -Zweiten die Mannschaften für die Finalspiele aus. Im selben Modus geht es bei der Premiere der B-Juniorinnen in Langenfeld zur Sache, hier beteiligen sich acht Teams.