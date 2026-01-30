SSV Berghausen: Futsal-Meisterschaft mit Premiere

Die Jugend-Abteilung des SSV Berghausen richtet am Wochenende wieder die Futsal-Hallenmeisterschaften des Fußballverbandes Niederrhein für die Altersklassen A-, B- und C-Junioren aus. Sowohl Samstag als auch Sonntag geht es in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) tempo- und trickreich zu. Seit 2014 ist der SSV Gastgeber der Endrunde, erstmals mit dabei sind die B-Juniorinnen. „Dass wieder die drei Jahrgänge und erstmalig die B-Juniorinnen in Langenfeld zu Gast sind, freut uns sehr“, betont Helmuth Höhn, Leiter der SSV-Jugendfußballabteilung. Bereits seit Wochen plant er mit dem FVN diese Meisterschaft.
Traditionell ist die KAG-Sporthalle bei diesem Turnier gut besucht, die Sportart und das Format erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Gegensatz zum bekannten Hallenfußball ist das Futsal-Spielfeld nicht durch Banden, sondern durch Linien begrenzt. „Die Regeln dieser Sportart sind schon sehr attraktiv“, schwärmt Höhn.
In jeder Altersgruppe spielen zehn Mannschaften, die in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Nach der Vorrunde spielen die Gruppen-Ersten und -Zweiten die Mannschaften für die Finalspiele aus. Im selben Modus geht es bei der Premiere der B-Juniorinnen in Langenfeld zur Sache, hier beteiligen sich acht Teams.
Los geht es am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr mit der B-Jugend-Endrunde. Teilnehmende Mannschaften neben dem Ausrichter SSV Berghausen sind unter anderem 1. FC Kleve oder die SG Essen-Schönebeck. Von 13.30 bis 18.30 Uhr sind die B Juniorinnen am Zug, Teilnehmer sind unter anderem der VfB Hilden, Hilden 05/06 oder Tusa Düsseldorf.
Am Sonntag finden die Spiele der C-Jugend von 9.30 bis 13 Uhr statt, unter anderem mit dem SSV, Kleve, Düsseldorfer SC 99 oder TSV Urdenbach. Die A-Jugend schließt sich dann von 14.30 bis 19 Uhr an, mit dabei unter anderem: der SSV, Kleve, ETB Schwarz-Weiß Essen oder TV Grafenberg. Die Spielpläne werden erst am Spieltag bekannt gegeben, da in Anwesenheit der Mannschaften die Gruppenauslosung stattfindet.
„Natürlich freuen wir uns, dass der FVN uns mit der Ausrichtung beauftragt hat. Der FVN und wir hoffen, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Zuschauer, die Spiele verfolgen. Für Essen und Getränke sorgt die Fußballjugendabteilung des SSV Berghausen“, wirbt Höhn.