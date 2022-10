SSV Berghausen: Fußballer wollen wieder warm duschen Karl-Heinz Bruser ist zuversichtlich: Nach dem zweiten Treffen mit Bürgermeister Schneider sollen seine Sportler wieder warm duschen können. Er ist verärgert, dass es keine vorherige Absprache gegeben hat.

Seit Ende August bleibt das Wasser in den Duschkabinen der Sportvereine kalt. Das wollen diese so nicht hinnehmen. Bereits zweimal hat sich der Sportsverbandsvorsitzende Karl-Heinz Bruser mit den Vorsitzenden von sechs Fußball-Clubs beim Bürgermeister getroffen, um darzulegen, warum warme Duschen wichtig für die Kicker und auch für das gesamte Vereinsleben sind. „Für Mannschaften, die von auswärts kommen und dann nicht ordentlich duschen können, bevor sie nach Hause fahren, sei das eine Zumutung, zumal in anderen Städten die Duschen warm sind.“ Etwa in Hilden. „Dort ist man schnell von dem Energie-Sparprogramm abgerückt.“ In Monheim sind die Duschen gleich warm geblieben.

Rund 1000 bis 1500 Fußballer sind von den Einschränkungen betroffen, rechnet Wollenberg hoch. Er sieht ebenso wie Bruser das Vereinsleben sterben, wenn keiner mehr bleibt, weil er zuhause duschen möchte. Die Vereinsheime würden leiden. Aushilfen etwa, die in der Gastronomie helfen, würden sich woanders Jobs suchen müssen.

„Ich hatte schon eine Mail an den Bürgermeiter verfasst“, berichtet Wolfgang Wollenberg, Vorsitzender des SSV Berghausen. Er hält das Abschalten der Warmduschen für kontraproduktiv. „Damit wird das Duschen nur vom öffentlichen in den privaten Raum verlegt. Die Kosten fallen dann zuhause an.“ Außerdem werde das Abschalten warmer Duschen zusätzliche Kosten verursachen, weil viele nicht mehr mit dem Fahrrad kommen, sondern mit dem Auto. „Eltern werden ihre Kinder wieder zum Sport bringen“, so Wollenberg. Er sieht außerdem Kosten auf die Stadt zukommen. „Wenn die Duschen nicht mehr genutzt werden, müssen sie vom Gebäudemanagement regelmäßig gespült werden.“

Bruser fürchtet, dass sich in Herbst und Winter die Sportler ohne eine warme Dusche schneller erkälten können. Auch diene die Aussicht auf eine kalte Dusche nicht dazu, sich länger als nötig auf dem Vereinsgelände aufzuhalten. „Da geht noch mehr Geselligkeit kaputt“, sagt Bruser. Die Coronazeit habe schon viel von der Vereinskultur zerstört. Ihn ärgert besonders, dass der Beschluss „von jetzt auf gleich gefallen ist, ohne auch nur einmal die Vereine oder den Stadtverband anzuhören. Das ist unerhört. Mit dem Sport kann man ja machen, was man will“, schimpft Bruser.

Wollenberg war bei den Gesprächen am 1. und am 29. September dabei. Insgesamt sechs Fußball-clubs haben sich beteiligt und an dem Kompromiss gefeilt. Um diesen einzuhalten, hat Wollenberg über den Verband Heimspiele schon auf eine späteren Zeitpunkt verlegen können, damit jetzt keine Gastmannschaften kommen, die dann kalt duschen müssen, sagt er. „Die Dezember- und Januar-Spiele finden im Frühjahr bei uns statt.“

Referatsleiter Carsten Lüdorf verweist auf den Sportausschuss am kommenden Dienstag. „Dort werden wir zu diesem Thema vortragen.“ In Abstimmung mit der Politik werde es in Zukunft warmes Wasser geben. Aber das sei noch nicht abschließend geklärt. Noch habe keiner wieder warmes Wasser, betont er. Gerade seien Wasserproben genommen, um sicher zu sein, dass man das System gefahrlos wieder hochfahren könne.

Die BGL hat für den Ausschuss schon eine Anfrage gestellt. Sie will unter anderem wissen, wie hoch die finanziellen Einsparungen beim Verzicht auf warmes Wasser in Sporthallen und Sportstätten überhaupt sind. „Wir hätten uns gefreut, wenn der Bürgermeister die neuen Informationen vorab an die Parteien gegeben hätte“, sagt Andreas Menzel (BGL).

Bei der CDU herrscht Ratlosigkeit. „Uns ist dazu bis jetzt nichts bekannt“, sagt Jürgen Brüne und verweist darauf, dass der Bürgermeister beim Thema Energiesparen alle hinter sich versammelt habe. Dr. Beate Barabasch von Bündnis 90/Die Grünen hätte sich eine Information gewünscht. „Das gehört zum demokratischen Prozess.“

Info: Hintergrund der Empörung

Auf Vorschlag der Verwaltung hat die Politik eine Vereinbarung beschlossen, auf allen städtischen Sportanlagen die Wasserversorgung bis auf weiteres auszusetzen. Grund: die Energiekrise. Das haben alle Parteien mitgetragen. Seit August ist die Warmwasserversorgung unterbrochen.