SSV Berghausen fehlt der Mut, Nellens Leistung nicht belohnt

Im Heimspiel gegen Meisterschaftskandidat und Aufstiegsaspirant FSV Vohwinkel war für den sich in Abstiegsnöten befindenden SSV Berghausen schlussendlich nichts zu holen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich unterlag dem Favoriten aus Wuppertal verdient mit 0:3 (0:2). Gleichwohl bestand aufgrund einer herausragenden Leistung von SSV-Torhüter Daniel Nellen, der die Gäste wiederholt zur Verzweiflung brachte, lange die Möglichkeit einer Überraschung. Jedoch wagte Berghausen ob des fehlenden Mutes nicht, diese zu ergreifen.
In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren mächtig Probleme mit dem Offensivspiel ihres Kontrahenten. Und so begann das Aufeinandertreffen aus Berghausener Sicht gleich mit einer Hypothek: Nach einem langen Einwurf in den Sechzehner hinein verteidigte die eigene Hintermannschaft die Standardsituation nicht sauber genug, sodass in Person von Alphonso Manata der beste Torschütze der laufenden Saison den Ball zu seinem 23. Treffer über die Linie drücken konnte (7. Minute). Es bleibt ein Gedankenspiel, welchen Verlauf die Partie in der Folge genommen hätte, hätte SSV-Angreifer Dariusz Tontsch einen Pass von Justin Bartoschek im Duell mit FSV-Keeper Björn Heußen im Tor untergebracht (12.).
Das war einer der wenigen Vorstöße, die die Gastgeber wagten oder wagen konnten. Unglücklich ist dabei, dass sie ausgerechnet bei einem ihrer mutigen Angriffe direkt zum 0:2 ausgekontert wurden: Blend Janko stand am Ende der Verwertungskette als gefeierter Mann (38.). Trotz der Erfahrung blieb bei Dietrich ein fader Beigeschmack bezüglich der Bemühungen seiner Elf. Er sagte: „Wir waren nicht mutig genug.“ So schien die Auswahl eine sensationelle Leistung ihres Torhüters ungenutzt zu lassen. „Daniel Nellen hat überragend gehalten – er hat uns im Spiel gehalten“, betonte Dietrich. Abseits dessen war der SSV demnach dem auch in Tiefe und Höhe variablen Spiel der FSV-Sturmreihe nicht gewachsen.
Immerhin gelang es den Gastgebern aber, das Geschehen in der ersten Viertelstunde des zweiten Spielabschnitts zu beruhigen. Danach mussten die Hausherren offensiver werden und hatten folglich bei einigen Kontern des Meisterschaftskandidaten Glück – und Nellen. Vohwinkel schloss das Duell allerdings dennoch weiterhin nicht vollständig und so blieb Berghausen noch etwas im Spiel. Bartoschek, Raphael Schruff und Tontsch vergaben gute Gelegenheiten. Tontsch etwa scheiterte kurz vor Schluss aus fünf Metern an Schlussmann Heußen (86.). Dietrich glaubt, dass bei einem Anschlusstor ein zweiter Treffer für seinen SSV gefallen wäre.
Doch das Leben ist bekanntlich kein Konjunktiv, und mit dem 3:0 durch Thomas Held waren alle Träumereien der Berghausener zunichtegemacht (90.). Dietrich hätte sich einen couragierteren Auftritt seines Ensembles gewünscht. Allein deshalb blieb er ein wenig unzufrieden zurück. Bereits vor dem schwierigen Kräftemessen mit Vohwinkel war ihm klar, dass mit Germania Wuppertal einer der größten Mitspieler um den Klassenerhalt dank eines 1:0-Erfolgs bei Rot-Weiß Wülfrath dreifach gepunktet hatte. Verzagen werden die Verantwortlichen und Spieler in Berghausen ungeachtet dessen nicht im Abstiegskampf. „Vier Punkte sind in den restlichen Spielen noch aufzuholen“, beschwor Dietrich.