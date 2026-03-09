SSV Berghausen fehlt der Mut, Nellens Leistung nicht belohnt

Immerhin gelang es den Gastgebern aber, das Geschehen in der ersten Viertelstunde des zweiten Spielabschnitts zu beruhigen. Danach mussten die Hausherren offensiver werden und hatten folglich bei einigen Kontern des Meisterschaftskandidaten Glück – und Nellen. Vohwinkel schloss das Duell allerdings dennoch weiterhin nicht vollständig und so blieb Berghausen noch etwas im Spiel. Bartoschek, Raphael Schruff und Tontsch vergaben gute Gelegenheiten. Tontsch etwa scheiterte kurz vor Schluss aus fünf Metern an Schlussmann Heußen (86.). Dietrich glaubt, dass bei einem Anschlusstor ein zweiter Treffer für seinen SSV gefallen wäre.

3:0 entscheidet das Spiel

Doch das Leben ist bekanntlich kein Konjunktiv, und mit dem 3:0 durch Thomas Held waren alle Träumereien der Berghausener zunichtegemacht (90.). Dietrich hätte sich einen couragierteren Auftritt seines Ensembles gewünscht. Allein deshalb blieb er ein wenig unzufrieden zurück. Bereits vor dem schwierigen Kräftemessen mit Vohwinkel war ihm klar, dass mit Germania Wuppertal einer der größten Mitspieler um den Klassenerhalt dank eines 1:0-Erfolgs bei Rot-Weiß Wülfrath dreifach gepunktet hatte. Verzagen werden die Verantwortlichen und Spieler in Berghausen ungeachtet dessen nicht im Abstiegskampf. „Vier Punkte sind in den restlichen Spielen noch aufzuholen“, beschwor Dietrich.