Auf den SSV Berghausen wartet ein echtes Schwergewicht. – Foto: Andreas Bornewasser

SSV Berghausen erwartet ein Schwergewicht So sieht es am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga aus.

In der Fußball-Bezirksliga bekommen es die Berghausener mit dem ASV Mettmann zu tun. Die SFB-Reserve empfängt Radevormwald, der HSV fährt nach Burscheid.

SF Baumberg II – SC 08 Radevormwald. Drei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde steht für die Reserve der Sportfreunde Baumberg ein bedeutendes Aufeinandertreffen auf dem Plan. Im Abstiegskampf rangiert Radevormwald nur einen Punkt vor der Mannschaft von Trainer Frank Stoffels. Dementsprechend betont der Coach die offensichtliche Wichtigkeit des Spiels am Sonntag (15 Uhr) und gibt seiner Mannschaft die Marschrichtung vor: „Wir wollen den Gegner in der Tabelle überholen, dafür habe ich ein gutes Gefühl. Es ist natürlich klar, dass die Aufgabe schwer wird. Der Gegner wird es genauso sehen – die wollen sich auch Luft verschaffen.“ Stoffels glaubt, der SC verkaufe sich bis hierhin unter Wert, erwartete ihn eigentlich im oberen Tabellenmittelfeld. Zuletzt blieben die Gastgeber fünf Spiele ohne Sieg – darunter fallen jedoch auch Unentschieden gegen den Tabellenfünften ASV Mettmann und Spitzenreiter Bergisch Born. „Am Sonntag ist entscheidend, wer den Abstiegskampf annimmt“, bekräftigt Stoffels. Yannick Krohn und Mario Stoffels kehren zurück, die Hoffnung auf Eric Hellwig ist groß.

BV Burscheid – HSV Langenfeld. Der HSV geht am Sonntag (15 Uhr) als klarer Favorit in das Duell mit Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Burscheid. Die Hausherren gewannen keines ihrer vergangenen acht Spiele, holten in jenem Zeitraum nur einen Zähler, und in den vergangenen zehn Auftritten, kassierten sie insgesamt 58 Gegentreffer – also fast sechs im Schnitt. Dennoch warnt HSV-Coach Abdel Haddad vor dem kommenden Rivalen: „Wir unterschätzen keinen Gegner, wir nehmen jeden Gegner ernst.“ Diese Botschaft hat das Trainer-Duo Haddad und Marc Adomako den Spielern eingeimpft. Somit glaubt Haddad auch nicht daran, dass sich seine Elf vom Blick auf die Tabelle täuschen lässt. Von seinen Spielern fordert er einen Auftritt, wie in den letzten zehn Minuten des Heimspiels gegen Dabringhausen, in dem der HSV binnen vier Minuten dreimal zum 5:2-Endstand traf. Dafür kann das Trainer-Duo auf fast den ganzen Kader zurückgreifen – nur Cedrik Ruß und Philipp Hombach fallen weiter aus.

