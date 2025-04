SSV Berghausen - Der aufmüpfige Neuling

Aufsteiger SSV Berghausen schwimmt in der Bezirksliga auf einer kleinen Erfolgswelle. Obwohl sich die Auswahl von Trainer Ralf Dietrich akut im Abstiegskampf befindet, konnte sie sich mit Beginn der Endphase der laufenden Spielzeit gerade in der ansonsten anfälligen Defensive stabilisieren, ärgerte als Außenseiter zuletzt selbst Spitzenmannschaften der Liga und verschärft mit ihrem Auftreten das Rennen um die Klasse im Tabellenkeller.

Hinspiel gegen Eller daheim 1:6 verloren

Noch in der Hinrunde fand das kommende Duell allerdings nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe statt. Mit Schrecken erinnert sich Dietrich an den Auftritt seiner Elf, die chancenlos war und unterging. Vor heimischer Kulisse verlor sie im Oktober 2024 blamabel mit 1:6. Es war ein unsanftes Willkommenheißen in der neuen Spielklasse. Doch in Berghausen sind sich Verantwortliche und Spieler nun ziemlich sicher, dass sich die Ereignisse von damals nicht wiederholen wird.