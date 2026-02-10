SSV Berghausen bleibt FVN-Partner für die Futsal-Endrunde

Helmuth Höhn freute sich als Leiter der Jugendfußball-Abteilung des SSV natürlich über diese Worte, bedankte sich wiederum beim FVN und sagte zu, dass die Endrunde der Futsal-Junioren weiterhin in Langenfeld ausgerichtet werden könne – was der Verband gerne annahm.
Bürgermeister Gerold Wenzens lobt
In seiner ersten Siegerehrung als Langenfelder Bürgermeister hob Gerold Wenzens bei der B-Jugend das hohe Niveau der Teams hervor und sagte: „Es ist schon ein tolles Ereignis für die Sportstadt Langenfeld, dass die Fußballjugendabteilung des SSV Berghausen solch ein tolles Turnier durchführt. Es ist immer wieder toll, was der SSV neben dem U15-Cup für Turniere nach Langenfeld holt. Dafür vielen Dank an die Fußballjugendabteilung des SSV Berghausen und deren Leiter, Helmuth Höhn, sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern im Hintergrund.“
Sportlich war es zunächst mit den Wettbewerben der B-Junioren losgegangen. Den Kreis Solingen vertrat der SSV, der trotz großen Widerstands gegen die Adler Union Frintrop mit 0:5 verlor. Nach einem 0:3 gegen den 1. FC Kleve und einer deutlichen Leistungssteigerung hoffte man auf einen Erfolg gegen den 1. FC Lintfort, unterlag aber 0:2. Im letzten Spiel verlor der SSV knapp 0:1 gegen den TV Grafenberg. Das Endspiel bestritten der SV Straelen und die SG Essen-Schönebeck, Ersterer setzte sich 2:0 durch und gewann die FVN-Futsal-Hallenmeisterschaften. Der Finalgegner fährt mit nach Duisburg zur Westdeutschen Meisterschaft.
Premiere der B-Juniorinnen
Erstmals in Langenfeld dabei waren zudem die B-Juniorinnen – Vertreter aus dem Kreis Solingen-Remscheid waren nicht darunter. In einem spannenden Finale besiegte der SV Budberg den VfR SW Warbeyen 1:0. Beide fahren ebenso zur Westdeutschen Meisterschaft wie der VfB 03 Hilden, der das Spiel um Rang drei im Elfmeterschießen 3:1 gegen den SV Glehn gewann.
Am Sonntag folgte der zweite Teil der Finalrunde, diesmal mit den C- und A-Junioren. Hier waren die stellvertretenden Bürgermeister Sven Lucht und Rolf Kamp zugegen, die ebenfalls das große ehrenamtliche Engagement und das hohe Niveau der Spiele herausstellten.
SSV im Pech bei stärkster Gruppe
Bei der C-Jugend hatte der SSV als einziger Kreis-Vertreter mit Düsseldorf SC 99, 1. FC Kleve und 1. FC Lintfort die stärkste Vorrundengruppe erwischt. Trotz großen Widerstands gab es Niederlagen gegen Lintfort (1:3), Kleve (0:4) und den DSC (0:3). Große Moral zeigte die Mannschaft im Spiel gegen SF Niederweningern, als es nach einem 0:2 noch ein 2:2 erreichte. Im Spiel um Platz sieben behielt der TSV Urdenbach mit einem 3:1 die Oberhand. Hallenmeister wurde mit einem klaren 4:0 SV Rhenania Hamborn gegen SUS Niederbonsfeld. Durch ein 3:1 gegen den 1. FC Kleve sicherte sich der DSC 99 den dritten Platz und mit den beiden Finalisten die Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften.
Zum dritten Male wurde der A-Jugend-Meister in Langenfeld ausgespielt, der SSV vertrat dabei den Kreis. Etwas unglücklich startete er gegen den späteren Turniersieger SV Budberg mit einem 1:3. Im zweiten Spiel gegen ETB Schwarz-Weiß Essen führte er lange 2:0, bis die Kräfte nachließen und er noch mit 2:7 unterlag. Gegen den Mitfavoriten 1. FC Kleve gab es ein 1:4. In einem spannenden Finale holte sich Budberg mit einem 4:2 nach Elfmeterschießen den Titel gegen den 1. FC Kleve. Beide fahren nach Duisburg zur Westdeutschen Meisterschaft.