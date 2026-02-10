SSV Berghausen bleibt FVN-Partner für die Futsal-Endrunde

Bei der C-Jugend hatte der SSV als einziger Kreis-Vertreter mit Düsseldorf SC 99, 1. FC Kleve und 1. FC Lintfort die stärkste Vorrundengruppe erwischt. Trotz großen Widerstands gab es Niederlagen gegen Lintfort (1:3), Kleve (0:4) und den DSC (0:3). Große Moral zeigte die Mannschaft im Spiel gegen SF Niederweningern, als es nach einem 0:2 noch ein 2:2 erreichte. Im Spiel um Platz sieben behielt der TSV Urdenbach mit einem 3:1 die Oberhand. Hallenmeister wurde mit einem klaren 4:0 SV Rhenania Hamborn gegen SUS Niederbonsfeld. Durch ein 3:1 gegen den 1. FC Kleve sicherte sich der DSC 99 den dritten Platz und mit den beiden Finalisten die Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften.