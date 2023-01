SSV Allendorf wird in Wilnsdorf Zweiter Teaser HALLE: +++ Fußball-A-Ligist SSV Allendorf muss sich beim Hallenturnier des TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf nach zuvor fünf Siegen erst im Finale gegen Hilchenbach geschlagen geben +++

Haiger. Fußball-A-Ligist SSV Allendorf hat erfolgreich am Hallenturnier des TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf teilgenommen. Beim Werner-Schulze-Cup, der nach drei Jahren Coronapause wieder in der Sporthalle des Gymnasiums Wilnsdorf am Höhwäldchen ausgespielt wurde, belegte die Mannschaft von Trainer Tobias Danecker den zweiten Platz.