Der SSV Allendorf lädt für den 21. und 22. Januar zum Hallenfußball nach Sechshelden ein. (© Sven Jessen)

SSV Allendorf lädt zum Hallenfußball ein Teaser HALLE: +++ 28 Teams spielen am 21. und 22. Januar in der Willi-Thielmann-Halle in Sechshelden „Futsal light“ +++

Haiger. Nach dem Westerwald-Indoor-Cup in Driedorf geht es in Sachen Hallenfußball am kommenden Wochenende gleich mit dem Bosch-Künkör-Cup weiter. Veranstalter SSV Allendorf hat für den 21. und 22. Januar die Zusagen von insgesamt 28 Mannschaften erhalten.