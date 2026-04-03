SSV Alemannia Altdöbern in Torlaune, Wacker Motzen mit Heimsieg

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Askania Schipkau – SV Blau-Weiß Lindenau 1:2
Vor 229 Zuschauern entwickelte sich in Schipkau ein hochemotionaler Kampf, bei dem die Gäste vom SV Blau-Weiß Lindenau das glücklichere Ende für sich verbuchten. Lindenau erwischte einen Traumstart und schockte die Askanen bereits in der Anfangsphase: Justin Gewiss (15.) und Elias Schuster (28.) sorgten mit ihren Treffern noch vor der halbstündigen Marke für eine komfortable Zwei-Tore-Führung. Schipkau bewies jedoch Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Als Pavel Cermak in der 57. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss verwandelte, keimte bei den Heimfans wieder Hoffnung auf. In einer spannungsgeladenen Schlussphase verteidigte Lindenau den knappen Vorsprung jedoch bis zum Abpfiff und entführte die Punkte aus Schipkau.
SSV Alemannia Altdöbern – SV Eintracht Ortrand 6:0
Eine Machtdemonstration bekamen die 87 Zuschauer in Altdöbern zu sehen, wo die Alemannia den SV Eintracht Ortrand förmlich überrollte. Von Beginn an herrschte Einbahnstraßen-Fußball: Chris Hahn (18.) und Mirko Buder (26.) brachten die Hausherren früh auf Kurs. Noch vor dem Pausenpfiff wurde es für die Gäste bitter, als Ron Herrmann mit einem Doppelschlag (36., 43.) das Ergebnis auf 4:0 schraubte und für völlig deprimierte Gesichter bei der Eintracht sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Alemannia nicht locker. Florian Franke verwandelte in der 73. Minute einen Handelfmeter zum 5:0, bevor ein unglückliches Eigentor von Laurens Engelmann (78.) den Schlusspunkt unter ein einseitiges Tor-Festival setzte. Ein berauschender Sieg für Altdöbern, während Ortrand einen Nachmittag zum Vergessen erlebte.
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