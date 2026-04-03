SSV Alemannia Altdöbern in Torlaune, Wacker Motzen mit Heimsieg

SG Wacker Motzen – RSV Waltersdorf 1909 2:0

Was für ein Blitzstart in die zweite Halbzeit! Vor 63 Zuschauern bewies die SG Wacker Motzen im Duell gegen den RSV Waltersdorf 1909 Nervenstärke und Effizienz direkt nach dem Seitenwechsel. Nachdem die erste Hälfte noch ohne Torerfolg geblieben war, platzte der Knoten in der 46. Minute, als Luca Schulz die Hausherren mit dem 1:0 erlöste. Die Waltersdorfer schienen noch gar nicht richtig wieder auf dem Platz zu sein, da schlug Motzen erneut zu: Michael Velte erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Dieser schnelle Doppelschlag binnen weniger Minuten entschied die Partie und sicherte der Heimmannschaft drei wichtige Punkte, während die Gäste trotz aller Bemühungen keine Antwort mehr fanden.