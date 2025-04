SSV 51 Mattenberg setzt auf Kontinuität

Kreisliga C

Der SSV 51 Mattenberg hat wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und ein deutliches Signal der Kontinuität gesendet. Wie der Verein in einer umfassenden Mitteilung bekanntgab, wird Cheftrainer Eray Ecevit auch in der kommenden Saison die sportliche Verantwortung tragen. Der engagierte Übungsleiter, der bereits in der laufenden Spielzeit mit Leidenschaft und Fachwissen überzeugte, bleibt damit ein zentraler Baustein der sportlichen Ausrichtung des Vereins.