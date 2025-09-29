SSV 1951 Kassel – TSV Wolfsanger II

Am Sonntag, den 28.09.2025, empfing der SSV 1951 Kassel den TSV Wolfsanger II auf der Buchenau-Kampfbahn zum Abstiegskracher der KOL Kassel. Gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf galt es für die Wölfereserve, etwas Zählbares mitzunehmen. Doch von Beginn an tat sich die Mannschaft schwer mit dem robusten Auftreten des SSV.

In der 20. Spielminute fiel das 1:0 für den Gastgeber: Nach einem verlängerten Einwurf von Bekir Eryilmaz landete der Ball im Netz. Die Antwort der Wölfe ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später köpfte Robin Diehl nach einem präzisen Freistoß von Justin Faulstich zum 1:1-Ausgleich ein. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte der SSV in der 48. Minute erneut: Nach einem Freistoß in den Strafraum herrschte Unordnung, die Eray Agzikara nutzte und den Ball zum 2:1 über die Linie drückte.