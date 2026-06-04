SSG Ulm winkt die Relegation, Staig kämpft gegen den Absturz

– Foto: Alexander Sättele

Der letzte Spieltag der Landesliga Staffel 4 trägt trotz geklärter Meisterschaft noch erhebliche Spannung in sich. Im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz liegt der FV Rot-Weiß Weiler mit 57 Punkten knapp vor der SSG Ulm 99 mit 54 Zählern. Gewinnt Ulm in Heimenkirch, würde die SSG dank des besseren Torverhältnisses an Weiler vorbeiziehen und auf Rang zwei springen. Gleichzeitig ist auch die Abstiegsrelegation noch offen: Diesen Platz belegt aktuell der SC Staig auf Rang 13, doch bei einem Sieg der Staiger könnten theoretisch mehrere Teams davor – theoretisch bis hinauf zum SV Reinstetten – noch in diese unangenehme Zone rutschen.

Meister Türkspor Neu-Ulm geht mit 67 Punkten in das letzte Heimspiel dieser Saison und will nach der 0:2-Niederlage in Blaubeuren sich mit einem Dreier verabschieden. Der FV Biberach ist mit 25 Punkten Vorletzter und steht bereits als Absteiger fest, musste zuletzt beim 1:4 gegen den SC Staig die nächste Niederlage hinnehmen. Das Hinspiel gewann Türkspor in Biberach mit 3:0. Die Ausgangslage ist klar, auch wenn für die Gäste zumindest noch ein versöhnlicher Abschluss auf dem Spiel steht. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:30 live PUSH



Der TSV Heimenkirch ist mit 43 Punkten Zwölfter und steht damit genau in jenem Bereich, in dem ein letzter Ausrutscher die Saison noch unangenehm färben könnte. Die SSG Ulm 99 reist als Dritter mit 54 Punkten an und weiß: Ein Sieg würde aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem FV Rot-Weiß Weiler für Rang zwei und damit den Relegationsplatz reichen. Das Hinspiel gewann die SSG klar mit 7:0. Für Ulm ist es ein Spiel mit offenem Tor zur Relegation, für Heimenkirch eines, in dem selbst ein Punkt noch viel wert sein kann.

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SV Mietingen Mietingen 15:30 live PUSH



Der TSV Riedlingen geht mit 44 Punkten auf Rang elf in diesen letzten Spieltag und verlor zuletzt knapp mit 1:2 in Buch. Der SV Mietingen steht mit 47 Punkten auf Platz sieben und kam am vergangenen Spieltag zu einem 1:1 gegen den TSV Heimenkirch. Das Hinspiel gewann Mietingen deutlich mit 4:0. Riedlingen braucht ein Ergebnis, um sich aus allen theoretischen Rechnereien nach unten herauszuhalten, Mietingen will die Saison möglichst weit oben beenden.

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Sa., 06.06.2026, 14:30 Uhr FC Wangen Wangen TSV 1889 Buch TSV Buch 14:30 live PUSH



Der FC Wangen steht mit 48 Punkten auf Rang fünf und hat durch das wilde 5:4 beim TSV Neu-Ulm noch einmal unterstrichen, wie viel Wucht diese Mannschaft im Offensivspiel entwickeln kann. Der TSV 1889 Buch folgt mit 47 Punkten auf Platz sechs und gewann zuletzt 2:1 gegen den TSV Riedlingen, womit die Gäste ebenfalls weiter auf einen starken Saisonausklang hoffen dürfen. Das Hinspiel entschied Wangen in Buch mit 4:3 für sich. Zwischen beiden Teams geht es um Platzierung, Prestige und die Frage, wer am Ende auf Platz fünf steht.

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Der FV Bad Schussenried ist mit 14 Punkten Tabellenletzter und hat trotz des 2:1 beim FC Srbija Ulm zuletzt immerhin noch ein kleines Lebenszeichen gesendet. Der TSV Neu-Ulm steht mit 46 Punkten auf Rang neun, verlor zuletzt aber trotz vier eigener Tore mit 4:5 gegen den FC Wangen. Das Hinspiel gewann Neu-Ulm mit 5:3. Für den Aufsteiger aus Neu-Ulm geht es um einen versöhnlichen Abschluss, für Schussenried nur noch um einen letzten kämpferischen Auftritt vor dem Abschied.

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr SC Staig SC Staig FC Srbija Ulm Srbija Ulm 15:30 PUSH



Der SC Staig steht mit 42 Punkten auf Rang 13 und damit aktuell auf dem Abstiegsrelegationsplatz, obwohl die Mannschaft zuletzt beim 4:1 in Biberach eine starke Reaktion gezeigt hat. Der FC Srbija Ulm reist mit 34 Punkten als Vierzehnter an und verlor zuletzt überraschend 1:2 gegen Bad Schussenried. Das Hinspiel gewann Staig in Ulm mit 2:1. Für Staig ist die Lage klar: Mit einem Sieg ist alles möglich, bei nur einem Punkt bleibt der SC auf dem Relegationsplatz.

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Der SV Reinstetten steht mit 45 Punkten auf Rang zehn, ist aber wegen der engen Konstellation nach hinten noch nicht völlig aus dem Risiko. Nach dem 5:3 in Kressbronn geht die Mannschaft mit Selbstvertrauen in dieses Heimspiel, während der FC Blaubeuren nach dem 2:0 gegen Meister Türkspor Neu-Ulm mit 47 Punkten auf Rang acht weiter auf einen guten Abschluss schielt. Das Hinspiel gewann Reinstetten mit 3:0.

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Der FV Olympia Laupheim ist mit 50 Punkten Vierter und hat nach dem 1:3 in Weiler keine Chance mehr auf Platz zwei, will aber die Saison in der Spitzengruppe abschließen. Der SV Kressbronn steht mit 27 Punkten als Absteiger fest, zeigte zuletzt beim 3:5 gegen den SV Reinstetten aber noch einmal offensiven Widerstand. Das Hinspiel endete am 1:1. Laupheim geht als klarer Favorit in die Partie, Kressbronn kann befreit aufspielen.





