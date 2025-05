SSG Ulm trifft auf FV Weiler, TSV Buch empfängt Olympia Laupheim

---



Aufstiegsrunde







Die SSG Ulm 99 erwartet mit dem FV Rot-Weiß Weiler ein Team, das sich mit dem 4:0-Sieg über Srbija Ulm deutlich zurückgemeldet hat. Ulm hat aktuell ein Spiel weniger und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen, falls Friedrichshafen patzt. Weiler steht aktuell mit 18 Punkten auf dem vierten Platz und hat nur vier Punkte Rückstand auf die SSG.

Nach der späten Niederlage in Reinstetten steht der TSV Heimenkirch unter Zugzwang. Die Gastgeber stehen aktuell mit 10 Punkten auf Rang sieben. Der Tabellendritte FC Blaubeuren reist als Favorit an und kann mit einem Sieg auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern.

Sa., 10.05.2025, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen SV Reinstetten Reinstetten 14:00 PUSH



Der FC Wangen möchte nach zwei Unentschieden in Folge endlich wieder dreifach punkten, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Der SV Reinstetten reist mit dem Rückenwind des 3:2-Siegs gegen den TSV Heimenkirch an und will mit einem Auswärtssieg auf Rang drei springen. Die Tabellennachbarn trennt vor dem Spieltag lediglich ein Punkt.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm VfB Friedrichshafen VfB FN 15:00 PUSH



Der Tabellenführer VfB Friedrichshafen trifft auf das Schlusslicht FC Srbija Ulm. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Friedrichshafen will mit einem souveränen Auftritt seine Spitzenposition festigen und sich gegen einen unangenehmen Gegner keine Blöße geben.







Abstiegsrunde

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH



Der SC Türkgücü Ulm geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen die TSG Ehingen, nachdem zuletzt ein 4:2-Erfolg gegen den FC Mengen gelang. Mit einem weiteren Sieg könnte Türkgücü den Relegationsplatz verlassen. Die Gäste aus Ehingen reisen nach dem wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den SV Oberzell mit neuem Mut an, wissen aber auch das der Klassenerhalt mit 14 Punkten in weiter Ferne ist.

Mit einem Heimsieg kann der FC Mengen den Rückstand auf Ravensburg II auf zwei Punkte verkürzen. Die Gäste gewannen zuletzt knapp mit 3:2 gegen Ochsenhausen. Für Mengen zählt vor allem die Heimstärke, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Hohentengen Hohentengen SV Oberzell SV Oberzell 15:00 PUSH



Ein echtes Abstiegsduell: Der Elfte trifft auf den Neunten, beide trennen nur zwei Punkte. Hohentengen will nach dem 1:9-Debakel in Neu-Ulm eine Reaktion zeigen, Oberzell muss nach dem 0:3 in Ehingen dringend liefern. Für beide geht es nur noch theoretisch um den Klassenerhalt.

Zweiter gegen Dritter – beide Teams stehen bei 30 Punkten und damit jeweils fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter. Biberach kassierte zuletzt eine 1:3-Niederlage im Derby gegen Laupheim, während Türkspor mit dem 9:1 gegen Hohentengen Selbstvertrauen tankte.

Der Tabellenführer aus Laupheim ist weiter ungeschlagen, Buch liegt mit nur sechs Punkten Rückstand in Lauerstellung. Beide Teams präsentierten sich zuletzt offensivstark, es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. Ein Sieg für Buch würde den Kampf um Platz eins noch einmal völlig öffnen.

Sa., 10.05.2025, 15:30 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen SV Mietingen Mietingen 15:30 live PUSH



Der SV Ochsenhausen ist mit 12 Punkten am Tabellenende und steht nach der Niederlage am verangenen Wochenende schon als vorzeitger Absteiger fest. Mietingen ging daheim im Spiel gegen Buch als Verlierer vom Platz und muss wieder punkten, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen.