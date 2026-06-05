SSG Ulm stolpert, Weiler jubelt - Staig muss in die Relegation

– Foto: Alexander Sättele

Der letzte Spieltag der Landesliga Staffel 4 brachte nochmal einige Entscheidungen. Während Meister Türkspor Neu-Ulm sein Schlusskapitel mit einem 4:3 gegen den FV Biberach/Riß schrieb, sicherte sich der FV Rot-Weiß Weiler trotz eigener spielfreier Rolle den Aufstiegsrelegationsplatz, weil die SSG Ulm 99 in Heimenkirch mit 0:2 scheiterte. Im Tabellenkeller gewann der SC Staig zwar furios mit 6:2 gegen den FC Srbija Ulm, muss aber dennoch in die Abstiegsrelegation, weil auch der TSV Heimenkirch und der TSV Riedlingen ihre Spiele gewannen und der SV Reinstetten einen Punkt holte.

Türkspor Neu-Ulm gewann gegen den FV Biberach mit 4:3 und bestätigte damit zum Abschluss noch einmal seine Spitzenstellung. Onur Mutlu brachte den Meister in der 5. Minute in Führung, Burak Tastan erhöhte in der 20. Minute auf 2:0, ehe Deniz Baris Mrden in der 47. Minute auf 2:1 verkürzte und Nikola Stojnovic in der 55. Minute das 3:1 erzielte. Doch Biberach gab sich nicht auf, kam durch Mike Kämpf in der 57. Minute und erneut Deniz Baris Mrden in der 70. Minute zum 3:3, bevor Onur Mutlu in der 89. Minute doch noch den Siegtreffer setzte. Türkspor beendet die Saison damit mit nun 70 Punkten als Meister, während der FV Biberach mit 25 Zählern auf Rang 16 bleibt und die Spielzeit trotz einer kämpferischen Vorstellung mit einer weiteren Niederlage in der Landesliga abschließt. ---



Für die SSG Ulm 99 endete der Traum von der Aufstiegsrelegation in Heimenkirch. Julian Ott brachte die Gastgeber in der 30. Minute per Handelfmeter in Führung, Simon Weber erhöhte in der 59. Minute auf 2:0. Weil Ulm damit bei 54 Punkten stehen blieb, verpasste die Mannschaft Platz zwei; diesen Relegationsrang sicherte sich der FV Rot-Weiß Weiler. Heimenkirch schloss die Saison mit 46 Punkten auf Rang zwölf ab und entzog sich damit endgültig jeder Restunsicherheit.

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Der TSV Riedlingen gewann sein letztes Saisonspiel mit beeindruckender Klarheit. Adel Mehidi traf in der 26. Minute zum 1:0, Dennis Altergot erhöhte in der 45.+1 Minute und erzielte in der 53. Minute das entscheidende 3:0. Damit brachte sich Riedlingen auf 47 Punkte und Rang zehn nach vorne, was gleichzeitig auch den Klassenerhalt bedeutete. Der SV Mietingen blieb bei 47 Punkten und rutschte auf Platz neun ab.

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Der TSV 1889 Buch gewann in Wangen dank eines Blitzstarts mit 1:0. Bernardo Ferreira Cruz traf bereits in der 2. Minute und legte damit die Grundlage für drei wichtige Punkte zum Saisonabschluss. Die Rote Karte gegen Orion Guillaume in der 79. Minute wegen einer Notbremse verschärfte die Lage für die Gastgeber zusätzlich. Buch beendet die Saison mit 50 Punkten auf Rang fünf, Wangen folgt mit 48 Punkten auf Platz sieben.

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Der FV Bad Schussenried lieferte sich mit dem TSV Neu-Ulm ein torreiches Saisonfinale. Oliver Schlotter brachte die Gäste bereits in der 1. Minute mit 0:1 in Führung, Marvin Eze erhöhte in der 20. Minute auf 0:2. Marcel Liebhardt verkürzte in der 38. Minute auf 1:2, doch Benjamin Klingen stellte nur drei Minuten später in der 41. Minute den alten Abstand zum 1:3 wieder her. Noch vor der Pause brachte Elia Borgenheimer den FV Bad Schussenried in der 43. Minute mit dem 2:3 zurück ins Spiel, Nico Junker erzielte in der 49. Minute sogar noch den 3:3-Ausgleich. Der TSV Neu-Ulm antwortete jedoch in der 84. Minute mit dem entscheidenden 3:4 durch Alan Broll. Der FV Bad Schussenried beendet die Saison mit 14 Punkten auf Rang 17. Der TSV Neu-Ulm schloss eine starke Spielzeit als Aufsteiger mit 49 Punkten auf Platz sechs ab.

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Der SC Staig tat alles, um sich sportlich aus der Gefahrenzone zu schießen, gewann mit 6:2 und muss dennoch in die Abstiegsrelegation. Nenad Đurić brachte den FC Srbija Ulm in der 14. Minute in Führung, doch Max Bachner drehte das Spiel mit Treffern in der 15., 20. per Foulelfmeter, 40. und 42. Minute fast im Alleingang; dazu trafen Silvan Laib (44.) und Oliver Bischof (90.+1), ehe Despot Matijevic in der 90.+5 Minute noch verkürzte. Zudem scheiterte Nenad Đurić in der 60. Minute mit einem Foulelfmeter an Staigs Torwart Manuel Fetzer. Staig beendet die Saison mit 45 Punkten auf Rang 13 und muss trotz des klaren Sieges in die Relegation, weil die Konkurrenz über ihm ebenfalls punktete.

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Zwischen dem SV Reinstetten und dem FC Blaubeuren entwickelte sich ein offenes und wechselhaftes Spiel. Dominik Martin traf bereits in der 2. Minute zum 1:0, Franjo Crnov (24.) und Kyrylo Yermoshenko (29.) drehten die Partie für Blaubeuren, bevor Timo Heimpel in der 80. Minute den Ausgleich erzielte. Reinstetten holte damit den einen Punkt, der in der engen Schlussabrechnung noch Gewicht bekam. Die Gastgeber beenden die Saison mit 46 Punkten auf Rang elf, Blaubeuren wird mit 48 Punkten Achter.

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Der FV Olympia Laupheim verpasste im letzten Saisonspiel einen besseren Abschluss und unterlag dem bereits abgestiegenen SV Kressbronn mit 2:3. Patrick Hübler (20.) und Tim Siegel (25.) schossen die Gäste früh nach vorne, Paulo Toni Griebel verkürzte in der 44. Minute. Liam Gierer erzielte in der 65. Minute den dritten Kressbronner, Hannes Schacher gelang in der 62. Minute nur noch der Anschluss zum 2:3 . Laupheim bleibt damit bei 50 Punkten und schließt die Saison auf Rang vier ab. Kressbronn verabschiedet sich trotz des Abstiegs mit einem überraschenden Erfolg und 30 Punkten auf Platz 15 aus der Liga.





