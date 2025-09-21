SSG Ulm schlägt Weiler deutlich, Unentschieden in Bad Schussenried

In den Partien gab es zwei Unentschieden und einen Sieg. Die SSG Ulm 99 setzte mit einem 4:1 gegen den FV Rot-Weiß Weiler ein Ausrufezeichen und rückt bis auf einen Punkt an Tabellenführer Olympia Laupheim heran. Im Kellerduell zwischen dem TSV 1889 Buch und dem FC Blaubeuren blieb es torlos, während der FV Bad Schussenried ein Remis gegen den SC Staig holte.

In einer turbulenten Schlussphase konnte sich der SV Mietingen gegen den SV Kressbronn durchsetzen. Philipp Auer erzielte in der 84. Minute das 1:0 und legte nur zwei Minuten später mit dem 2:0 nach. Zuvor hatte Roland Mayer in der 73. Minute die große Chance, sein Team per Foulelfmeter in Führung zu bringen, scheiterte jedoch am Torhüter der Gäste. Für Mietingen bedeutet der Erfolg nun 15 Punkte aus acht Spielen und damit vorübergehend Rang zwei der Tabelle. Kressbronn dagegen bleibt mit nur vier Zählern und bereits 20 Gegentreffern auf Platz 15 und muss den Blick weiterhin nach unten richten. ---

Die Ulmer zeigten nach der Pause ihre ganze Offensivkraft. Ein Eigentor von Raimond Hehle (47.) brachte sie auf Kurs, ehe Nikolas Lutz (50.) und Niklas Kraus (54.) nachlegten. Zwar verkürzte Michael Schmid (79.) für Weiler, doch Philipp Strobel setzte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 84. Minute den Schlusspunkt. Mit dem klaren Heimsieg schiebt sich die SSG Ulm 99 auf Rang zwei (16 Punkte) und bleibt dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Weiler hingegen verliert weiter Boden, rangiert mit neun Zählern und 8:16 Toren auf Platz zehn. ---



In einem umkämpften Duell blieben die Tore aus. In der 78. Minute sah Anes Martinovic vom FC Blaubeuren nach einem Ellenbogeneinsatz die Gelb-Rote Karte sah. Trotz Überzahl gelang Buch kein Treffer und hatte in dieser Partie zweimal Lattenpech, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt leben mussten. Buch bleibt mit nun sieben Punkten auf Rang 13, während Blaubeuren sich mit acht Zählern auf Platz zwölf steht.

---



Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Neu-Ulm. Alan Broll traf früh in der 10. Minute, Christopher Renz legte in der 40. nach. Nach der Pause erhöhten Volker Jannik Kaup (47.), erneut Broll (48.), Marco Kurz (69.) und nochmals Renz (74.) auf 6:0. Damit verbessert sich Aufsteiger Neu-Ulm auf den vierten Tabellenplatz mit 13 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis. Biberach dagegen steckt mit nur sechs Zählern auf Rang 13 fest und musste die bis dato höchste Saisonniederlage hinnehmen.

---



Vor 499 Zuschauern in Schussenried zum Magnusfest ging Aufsteiger Staig durch Julian Rauner (28.) in Führung. Patrick Baur glich kurz nach der Pause in der 51. Minute aus, und beide Teams kämpften bis zum Schluss verbissen um den Sieg. Letztendlich war es ein gerechtes Unentschieden. Bad Schussenried kommt damit auf vier Punkte und bleibt auf Tabellenplatz 17, während Staig mit 14 Punkten den fünften Platz belegt und weiterhin vorne mitmischt.

---



Der FC Wangen musste im Spitzenspiel eine herbe Niederlage hinnehmen. Deniz Erten brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, ehe Ümüt Sönmez in der 30. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf sah Jannek Brüderlin Gelb-Rot wegen des verursachten Elfmeters, was die Gastgeber nochmal schwächte. In der Schlussphase machten Nikola Stojnovic (75.) und Mustafa Onur Cumur (78.) alles klar. Mit dem Erfolg rückt Türkspor Neu-Ulm auf Rang zwei mit 15 Punkten, punktgleich mit Mietingen, während Wangen auf Platz fünf fällt und nun 13 Zähler hat.

----



Ein spannendes Duell sahen die 200 Zuschauer in Riedlingen, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Hannes Schmid erzielte in der 90.+4 Minute das vielumjubelte 1:0 für die Gastgeber. Der TSV Riedlingen klettert damit auf neun Punkte und belegt Rang elf. Der SV Reinstetten bleibt bei zehn Punkten und belegt nun Rang neun.

---



Der TSV Heimenkirch überraschte den Tabellenführer mit einer leidenschaftlichen Vorstellung. Jens Berger erzielte in der 26. Minute das 1:0, das lange Bestand hatte. Erst in der 87. Minute gelang Laupheim der späte Ausgleich. Trotz des Punktverlustes bleibt Laupheim mit 17 Zählern Tabellenführer, während Heimenkirch mit nun vier Punkten weiter auf Rang 15 steht.





