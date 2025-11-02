 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Hans-Peter Hausser

SSG Ulm rückt auf Platz drei vor – Staig feiert Kantersieg

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Die SSG Ulm 99 setzte sich im Heimspiel gegen den TSV 1889 Buch durch und schob sich dank des Erfolgs auf Rang drei vor. Der SC Staig feierte ein Schützenfest gegen den SV Kressbronn, während der FC Blaubeuren seine starke Form mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg in Bad Schussenried untermauerte. In Ulm trennten sich der FC Srbija Ulm und der TSV Riedlingen nach wechselhaftem Spielverlauf 2:2.

---

Gestern, 14:30 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
3
0
Abpfiff

Türkspor Neu-Ulm zeigte erneut, warum sie zu den offensivstärksten Teams der Liga gehören. Nach einer dominanten zweiten Halbzeit traf Ümüt Sönmez in der 66. Minute zur Führung, bevor Ediz Demirkiran (77.) und Jan Geis (83.) den verdienten Erfolg perfekt machten. Weiler musste sich nach zuletzt starken Wochen klar geschlagen geben. Mit dem neunten Saisonsieg übernimmt Türkspor punktgleich mit Laupheim die Tabellenspitze mit zwei Spielen weniger und profitiert von der besseren Tordifferenz.
---

Heute, 14:30 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
2
1

Die SSG Ulm 99 startete mit viel Druck und ging früh in Führung: Finn Kürner traf bereits in der 11. Minute zum 1:0, ehe Nikolas Lutz in der 24. Minute nachlegte. Zwar kam Buch durch Tim Voß (85.) spät noch einmal heran, doch die Gastgeber verteidigten den Vorsprung mit über die Zeit. Mit dem achten Saisonsieg klettert die SSG auf den dritten Tabellenplatz, während Buch nun Platz 11 belegt.
----

Gestern, 16:00 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
2
1
Abpfiff

Der SV Reinstetten setzte im Derby ein Ausrufezeichen und bezwang den Spitzenreiter aus Laupheim mit 2:1. Philip Jelica brachte die Gäste in der 17. Minute zunächst in Führung, doch Dominik Martin drehte mit seinem Doppelpack (22. und 74., Foulelfmeter) die Partie zugunsten der Hausherren. Mit dem Sieg rückt das Team bis auf sieben Punkte an die Tabellenspitze heran, während Laupheim nach der zweiten Niederlage in Folge die Tabellenführung einbüßt hat.
---

Heute, 14:30 Uhr
SC Staig
SC StaigSC Staig
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
5
1
Abpfiff

Der SC Staig ließ dem SV Kressbronn keine Chance und dominierte die Partie. Lukas Mangold traf per Foulelfmeter in der 10. Minute, doch Patrick Hübler glich nur neun Minuten später zum 1:1 aus. Danach übernahm Staig wieder die Kontrolle: Oliver Bischof (66.), Moritz Karletshofer (77.), Manuel Illenberger (80.) und Julian Rauner (87.) sorgten für einen klaren Erfolg. Während Staig mit 18 Punkten auf Rang neun klettert, bleibt Kressbronn mit nur acht Zählern auf dem vorletzten Platz.
---

Heute, 14:30 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
0
3
Abpfiff

Der FC Blaubeuren präsentierte sich auswärts abgeklärt und effektiv. Nach torloser erster Halbzeit sorgten Eduart Osmani (48.) und Kyrylo Yermoshenko (53., 90.+3) mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse. Bad Schussenried kassierte somit die neunte Saisonniederlage. Blaubeuren bleibt durch den Auswärtssieg auf Tuchfühlung zu den Top fünf in der Tabelle und bestätigt seine anhaltend starke Form.
---

Gestern, 14:00 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
2
0
Abpfiff

Der FC Wangen startete furios und legte mit einem frühen Treffer von Nils Oelmayer in der 2. Minute den Grundstein für den Sieg. Nach einer stabilen Defensivleistung erhöhte Simon Wetzel in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Die Gäste aus Biberach kassierten erstamls seit vier Spielen wieder eine Niederlage. Wangen rückt mit damit auf Platz sechs vor, während Biberach auf Platz 13 bleibt. .
---

Heute, 14:30 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
2
2
Abpfiff

Der FC Srbija Ulm und der TSV Riedlingen mit einem 2:2-Unentschieden. Dennis Altergot brachte die Gäste früh in Führung (12.), doch Stefan Mladenovic drehte die Partie mit Treffern in der 24. und 52. Minute. Hannes Schmid glich in der 88. Minute zum Endstand aus. Srbija verpasste den Sprung in die obere Hälfte, Riedlingen steht einen Punkt vor den direkten Abstiegsplätzen.
---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
2
2
Abpfiff

Der TSV Neu-Ulm ging durch Patrick Hanisch (15.) und Salem Fazlji (78.) zweimal in Führung, doch Heimenkirch zeigte Moral. Valentin Kirchmann glich zunächst kurz vor der Pause (44.) aus, ehe Sebastian Kloos in der Nachspielzeit (90.) den umjubelten Ausgleich erzielte. Die Partie endete turbulent, nachdem Alexander Söllöschi (90.) für ein Foulspiel die Rote Karte sah. Heimenkirch bleibt trotz diesem Punkt im Tabellenkeller, während Neu-Ulm nun den 11. Platz belegt.



Aufrufe: 02.11.2025, 17:30 Uhr
Matthias KloosAutor