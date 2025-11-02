SSG Ulm rückt auf Platz drei vor – Staig feiert Kantersieg

Die SSG Ulm 99 setzte sich im Heimspiel gegen den TSV 1889 Buch durch und schob sich dank des Erfolgs auf Rang drei vor. Der SC Staig feierte ein Schützenfest gegen den SV Kressbronn, während der FC Blaubeuren seine starke Form mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg in Bad Schussenried untermauerte. In Ulm trennten sich der FC Srbija Ulm und der TSV Riedlingen nach wechselhaftem Spielverlauf 2:2.

Die SSG Ulm 99 startete mit viel Druck und ging früh in Führung: Finn Kürner traf bereits in der 11. Minute zum 1:0, ehe Nikolas Lutz in der 24. Minute nachlegte. Zwar kam Buch durch Tim Voß (85.) spät noch einmal heran, doch die Gastgeber verteidigten den Vorsprung mit über die Zeit. Mit dem achten Saisonsieg klettert die SSG auf den dritten Tabellenplatz, während Buch nun Platz 11 belegt. ----

Türkspor Neu-Ulm zeigte erneut, warum sie zu den offensivstärksten Teams der Liga gehören. Nach einer dominanten zweiten Halbzeit traf Ümüt Sönmez in der 66. Minute zur Führung, bevor Ediz Demirkiran (77.) und Jan Geis (83.) den verdienten Erfolg perfekt machten. Weiler musste sich nach zuletzt starken Wochen klar geschlagen geben. Mit dem neunten Saisonsieg übernimmt Türkspor punktgleich mit Laupheim die Tabellenspitze mit zwei Spielen weniger und profitiert von der besseren Tordifferenz. ---



Der SV Reinstetten setzte im Derby ein Ausrufezeichen und bezwang den Spitzenreiter aus Laupheim mit 2:1. Philip Jelica brachte die Gäste in der 17. Minute zunächst in Führung, doch Dominik Martin drehte mit seinem Doppelpack (22. und 74., Foulelfmeter) die Partie zugunsten der Hausherren. Mit dem Sieg rückt das Team bis auf sieben Punkte an die Tabellenspitze heran, während Laupheim nach der zweiten Niederlage in Folge die Tabellenführung einbüßt hat.

Der SC Staig ließ dem SV Kressbronn keine Chance und dominierte die Partie. Lukas Mangold traf per Foulelfmeter in der 10. Minute, doch Patrick Hübler glich nur neun Minuten später zum 1:1 aus. Danach übernahm Staig wieder die Kontrolle: Oliver Bischof (66.), Moritz Karletshofer (77.), Manuel Illenberger (80.) und Julian Rauner (87.) sorgten für einen klaren Erfolg. Während Staig mit 18 Punkten auf Rang neun klettert, bleibt Kressbronn mit nur acht Zählern auf dem vorletzten Platz.

Der FC Blaubeuren präsentierte sich auswärts abgeklärt und effektiv. Nach torloser erster Halbzeit sorgten Eduart Osmani (48.) und Kyrylo Yermoshenko (53., 90.+3) mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse. Bad Schussenried kassierte somit die neunte Saisonniederlage. Blaubeuren bleibt durch den Auswärtssieg auf Tuchfühlung zu den Top fünf in der Tabelle und bestätigt seine anhaltend starke Form.

Der FC Wangen startete furios und legte mit einem frühen Treffer von Nils Oelmayer in der 2. Minute den Grundstein für den Sieg. Nach einer stabilen Defensivleistung erhöhte Simon Wetzel in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Die Gäste aus Biberach kassierten erstamls seit vier Spielen wieder eine Niederlage. Wangen rückt mit damit auf Platz sechs vor, während Biberach auf Platz 13 bleibt. .

Der FC Srbija Ulm und der TSV Riedlingen mit einem 2:2-Unentschieden. Dennis Altergot brachte die Gäste früh in Führung (12.), doch Stefan Mladenovic drehte die Partie mit Treffern in der 24. und 52. Minute. Hannes Schmid glich in der 88. Minute zum Endstand aus. Srbija verpasste den Sprung in die obere Hälfte, Riedlingen steht einen Punkt vor den direkten Abstiegsplätzen.

Der TSV Neu-Ulm ging durch Patrick Hanisch (15.) und Salem Fazlji (78.) zweimal in Führung, doch Heimenkirch zeigte Moral. Valentin Kirchmann glich zunächst kurz vor der Pause (44.) aus, ehe Sebastian Kloos in der Nachspielzeit (90.) den umjubelten Ausgleich erzielte. Die Partie endete turbulent, nachdem Alexander Söllöschi (90.) für ein Foulspiel die Rote Karte sah. Heimenkirch bleibt trotz diesem Punkt im Tabellenkeller, während Neu-Ulm nun den 11. Platz belegt.







