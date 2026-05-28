SSG Ulm nur Zuschauer: Dritter Weiler erwartet Vierten Laupheim

– Foto: Alexander Sättele

Am 33. und vorletzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 4 ist die Spitze an der Tabellenspitze bereits geklärt: Türkspor Neu-Ulm steht als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg fest. Doch dahinter ist die Spannung riesig. SSG Ulm 99, FV Rot-Weiß Weiler und FV Olympia Laupheim kämpfen um den Relegationsplatz, wobei SSG Ulm 99 an diesem Wochenende nur zuschauen kann. Auch im Tabellenkeller ist noch vieles offen. Nur FV Bad Schussenried steht sicher als Absteiger fest, dahinter reicht die Nervosität weit in die Liga hinein.

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Für FV Rot-Weiß Weiler ist dieses Heimspiel womöglich das Schlüsselspiel des Wochenendes. Das 2:0 in Reinstetten war ein kraftvolles Signal, mit dem sich die Mannschaft auf 54 Punkte schob. Weil SSG Ulm 99 diesmal nicht im Einsatz ist, kann Weiler im direkten Fernduell um Platz zwei zusätzlichen Druck erzeugen. Ein Sieg würde die Lage vor dem letzten Spieltag dramatisch zuspitzen. FV Olympia Laupheim steht bei 50 Punkten und hat damit die Chance, sich mitten in dieses Rennen zurückzuschieben. Gerade weil Laupheim diesmal selbst auf dem Platz steht, während SSG Ulm 99 pausiert, bekommt dieses Duell besondere Schwere. Für beide Klubs ist es ein Spiel mit Relegationswucht.

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Kressbronn Kressbronn SV Reinstetten Reinstetten 15:30 PUSH

SV Kressbronn verlor zuletzt 2:5 bei Türkspor Neu-Ulm und musste dabei nach der Roten Karte gegen Luka Föger erneut erleben, wie schmal der Grat im Abstiegskampf geworden ist. Mit 27 Punkten ist die Lage weiter heikel. Gegen SV Reinstetten braucht der Aufsteiger dringend Zählbares, um sich vor dem letzten Spieltag nicht in fast aussichtslose Rechnungen zu manövrieren. Reinstetten unterlag Weiler mit 0:2 und steht mit 42 Punkten im unruhigen Mittelfeld. Das klingt ordentlich, ist in dieser Liga aber kein Ruhekissen. Gerade deshalb ist dieses Spiel brisant: Kressbronn kämpft mit letzter Energie, Reinstetten will alle Restzweifel abschütteln. ---

FC Blaubeuren hat mit dem 2:0 in Staig einen wichtigen und reifen Auswärtssieg eingefahren. Mit 44 Punkten ist die Mannschaft im großen Mittelfeld angekommen, aber noch nicht völlig frei von jeder Sorge. Gegen den feststehenden Meister wartet nun eine Partie, die sportlich reizvoll bleibt, weil der Gegner zwar entspannt, aber sicher nicht ambitionslos auftreten wird. Türkspor Neu-Ulm hat sich mit dem 5:2 gegen Kressbronn zum Meister und Aufsteiger gekrönt. Der Druck ist weg, doch genau das kann gefährlich sein. Die Mannschaft kann frei aufspielen, Tempo entfalten und ihre Qualität noch einmal zeigen. Blaubeuren trifft auf einen Champion ohne Last. ---

Für FV Biberach/Riß war das 2:2 in Bad Schussenried ein zwiespältiger Nachmittag. Nach einer 2:0-Führung blieb nur ein Punkt, der im Abstiegskampf zwar hilft, aber nicht reicht, um wirkliche Ruhe zu schaffen. Mit 25 Punkten steht Biberach weiter tief im Gefahrenbereich. Zuhause gegen SC Staig ist der Druck entsprechend hoch. Staig verlor 0:2 gegen Blaubeuren und hat bei 39 Punkten zwar das bessere Polster, aber noch keine komplette Sicherheit. Gerade deshalb bekommt diese Partie zusätzliches Gewicht. Biberach kämpft um das Überleben, Staig um die endgültige Befreiung. Das verspricht ein hartes, nervöses Spiel. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm FV Bad Schussenried Schussenried 15:30 PUSH

FC Srbija Ulm erlitt beim 1:8 in Wangen einen schweren Schlag und steht nun bei 34 Punkten. Damit ist der Abstand nach unten noch immer nicht beruhigend. Gegen den bereits abgestiegenen FV Bad Schussenried bietet sich nun die große Chance, einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Alles andere würde die Nervenlage vor dem Finale massiv verschärfen. Bad Schussenried ist sportlich nicht mehr zu retten, zeigte beim 2:2 gegen Biberach aber noch einmal Widerstandskraft. Genau darin liegt die Gefahr für die Gastgeber. Wer gegen einen Absteiger spielt, trägt fast immer die größere Last. Srbija Ulm muss liefern, Schussenried kann freier auftreten. ---

TSV Neu-Ulm kommt nach dem 1:4 in Riedlingen mit einer offenen Rechnung in dieses Heimspiel. Mit 46 Punkten steht der Aufsteiger im gesicherten Bereich, doch die jüngste Niederlage hat gezeigt, dass diese Liga auch späte Dellen kennt. Gegen FC Wangen geht es darum, die Saison wieder mit Autorität auszurichten. Wangen hat beim 8:1 gegen Srbija Ulm ein Offensivfeuerwerk abgebrannt und damit auf 45 Punkte gestellt. Die Mannschaft reist mit Wucht, Toren und neuem Selbstbewusstsein an. Das verspricht ein Duell zweier Teams, die nicht um das nackte Überleben spielen, aber sehr wohl um einen starken Saisonabschluss. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch TSV Riedlingen Riedlingen 15:30 live PUSH

TSV 1889 Buch verlor 0:2 in Heimenkirch und verpasste damit die Chance, sich noch etwas weiter nach oben zu orientieren. Mit 44 Punkten ist die Lage ordentlich, doch gegen TSV Riedlingen wartet nun ein Gegner, der nach dem 4:1 gegen Neu-Ulm mit viel Selbstvertrauen anreist. Das ist ein Spiel, in dem es weniger um Angst als um Richtung geht. Riedlingen hat sich mit diesem Sieg auf 44 Punkte verbessert und kann mit einem weiteren Erfolg sogar noch an Buch vorbeiziehen. Beide Teams liegen dicht beieinander, beide wollen die Saison stark beenden. Es ist ein Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen TSV Heimenkirch Heimenkirch 15:30 live PUSH

SV Mietingen musste beim 1:2 gegen SSG Ulm 99 einen Rückschlag hinnehmen und steht nun bei 46 Punkten. Das ist ein solides Fundament, aber noch keine absolute Entwarnung in einer Liga, in der viele Konstellationen weiter offen sind. Gegen TSV Heimenkirch soll nun ein Heimsieg her, um die letzten Rechnereien möglichst zu beenden. Heimenkirch gewann 2:0 gegen TSV 1889 Buch und verbesserte sich auf 42 Punkte. Auch dort dürfte der Wunsch groß sein, die Saison ohne Zittern ins Ziel zu bringen. Es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die noch etwas zu verlieren haben – und genau deshalb viel investieren müssen. ---



