SSG Ulm 99 will gegen Heimenkirch den Druck nach oben erhöhen

– Foto: Fabian Enzensperger

Die SSG Ulm 99 geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel des 17. Spieltags, nachdem sie am Wochenende einen 2:1-Sieg im Derby gegen FC Blaubeuren geholt haben. Der TSV Heimenkirch reist ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis an, zuletzt gab es ein 4:1 beim SV Kressbronn.

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Morgen, 19:00 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 TSV Heimenkirch Heimenkirch 19:00 PUSH

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Die SSG Ulm 99 geht als Tabellendritter mit 43 Punkten in dieses Nachholspiel und kann mit einem Heimsieg den TSV 1889 Buch überholen. Die Mannschaft hat zuletzt in Blaubeuren mit 2:1 gewonnen und damit ihren Anspruch im engen Rennen um die Spitzenplätze untermauert. Der TSV Heimenkirch steht mit 28 Punkten auf Rang 14, hat aber durch das starke 4:1 beim SV Kressbronn Selbstvertrauen getankt und hat durch die guten Ergebnisse in den letzten Spielen nur noch vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.















