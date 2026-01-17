SSG Ulm 99: "Meine Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt"

Solider Zwischenstand ohne Euphorie Die Bilanz der Hinrunde fällt bei SSG Ulm 99 sachlich aus. „Mit der bisherigen Saison sind wir zufrieden“, sagt Trainer Martin Klarer. 30 Punkte nach 17 Spielen bedeuten Tabellenplatz fünf, punktgleich mit dem Dritten und Vierten. „Wir hatten immer wieder kurze Phasen, in denen es nicht optimal lief, aber haben uns aus schwierigen Wochen sehr gut heraus gekämpft.“ Klarer schiebt jedoch sofort hinterher: „Dennoch gibt es Dinge, an denen wir arbeiten müssen.“ Rückschläge, die das Team nicht brechen Ein zentrales Thema der Vorrunde waren personelle Rückschläge. „Leider mussten wir einige Langzeitverletzungen wegstecken in einer Phase der Vorrunde, in der es nicht so gut lief“, erklärt Klarer. Entscheidend sei gewesen, wie die Mannschaft darauf reagiert habe. „Mit Siegen in Türkspor, zu Hause im Derby gegen Staig und in Laupheim zeigte meine Mannschaft, was in ihr steckt.“

Junge Spieler als tragende Säule Besonders positiv hebt der Trainer die Entwicklung der Nachwuchskräfte hervor. „Sehr gut klappt in meinen Augen, wie die jungen Spieler sich einbringen“, sagt Klarer. „Jeder bekommt seine Einsätze und macht seine Sache sehr gut.“ Klare Prinzipien für die Rückrunde Für die zweite Saisonhälfte formuliert Klarer ein Ziel, das bewusst nicht an Tabellenplätzen festgemacht wird. „Wenn wir es wieder schaffen, in der Rückrunde in jedem Spiel unsere Basics abzurufen, dann bleiben wir bis zum Schluss oben dran.“ Im Mittelpunkt stehen Inhalte: „Ziel ist es, guten und attraktiven Fußball zu spielen und junge, talentierte Spieler weiter zu entwickeln.“