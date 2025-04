SSG Ulm 99 gewinnt packendes 4:3, Sondelfingen mit spektakulärem 7:2

Staffel 1

TV Jebenhausen – TSV Crailsheim 4:0

Lena Urbanitsch eröffnete nach 35 Minuten mit einem wuchtigen Treffer zum 1:0. In der zweiten Hälfte machte Erja Bredow in der 62. Minute das 2:0 perfekt. Mona Vogel (71.) und Stella Endlicher (76.) schraubten das Ergebnis mit ihren Treffern weiter in die Höhe.

SpVgg Gammesfeld – TSV Wendlingen 3:0

Direkt nach Wiederanpfiff brachte Svea Kollmar die Gastgeberinnen in Führung (46.). Hannah Stiefel legte nach einer Stunde das 2:0 nach, ehe Melinda Haag in der 80. Minute mit einem platzierten Schuss den Heimsieg perfekt machte.

SV Hoffeld – TSV Heumaden 5:1

Fabiola Hagenlocher brach in der 24. Minute den Bann, und nur eine Minute später erhöhte Lea Nagel auf 2:0. Wieder war es Nagel, die in der 34. Minute auf 3:0 stellte, bevor Merle Gaiser noch vor der Pause das 4:0 folgen ließ (40.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lara Schmolke kurzzeitig (47.), doch erneut Lea Nagel stellte mit ihrem dritten Treffer (67.) den alten Abstand wieder her.

1. FC Normannia Gmünd – TSV Ottmarsheim 1:3

Nicole Kottmann brachte die Gmünderinnen früh in Führung (12.), doch Natalie Härterich glich in der 32. Minute aus. In der zweiten Hälfte drehte Laura Pfeiffer mit einem Doppelpack (60., 72.) die Partie zugunsten der Gäste aus Ottmarsheim.

FV 09 Nürtingen – SSG Ulm 99 3:4

Nina Jansen brachte Nürtingen früh in Führung (7.), doch Celine Schüssler konterte doppelt (13., 22.). Chiara Rottler erhöhte auf 3:1 (32.) und Julia Steinert stellte noch vor der Pause auf 4:1 (42.). In der zweiten Halbzeit keimte Hoffnung auf, als Lara Haußer ein Eigentor unterlief (49.) und erneut Nina Jansen verkürzte (58.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Münchingen II 0:1

Ein Blitzstart reichte: Bereits in der dritten Minute erzielte Maja Zadro das Tor des Tages und sicherte Münchingen II einen knappen Auswärtssieg in einem umkämpften Spiel.

