SSG Ulm 99 gewinnt 5:1, Unentschieden im Derby

---



Aufstiegsrunde







Der VfB Friedrichshafen musste sich im Derby gegen den FC Wangen mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und verpasste die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen. Danfa Fati Mulai brachte den Tabellenführer in der 8. Minute in Führung, Okan Housein glich nach einer Stunde für die Gäste aus. In der 67. Minute vergab Mulai zudem einen Foulelfmeter gegen Marcel Maier. Friedrichshafen führt die Tabelle nun mit 23 Punkten an, Wangen bleibt mit 17 Zählern Sechster.

---



Die SSG Ulm 99 untermauerte ihre Ambitionen auf die Relegation mit einem souveränen 5:1-Erfolg beim TSV Riedlingen. Niklas Kraus (12.), Tobias Häußler per Handelfmeter (24.) und Philipp Strobel (31.) sorgten früh für klare Verhältnisse. In der Schlussphase erhöhten Simon Müller (80.) und Linus Nadalutti (nach dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer von Jonas Siefert in der 90. Minute) auf 5:1. Ulm liegt mit 22 Punkten auf Rang zwei, Riedlingen bleibt mit neun Punkten Vorletzter.

---



Der FV Rot-Weiß Weiler ließ gegen den Tabellenletzten FC Srbija Ulm nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 4:0 durch. Nach einem frühen Treffer in der 7. Minute erhöhte Kai Kramer in der 67. Minute auf 2:0, ehe Kaan Basar mit einem Doppelpack (85.) das 3:0 erzielte. Ein Eigentor der Ulmer in der 90. Minute bedeutete dann das 4:0 für Weiler. Mit dem Sieg klettert Weiler mit nun 18 Punkten auf Rang vier, Srbija Ulm bleibt bei sechs Punkten,







Abstiegsrunde





Das Spitzenspiel der Abstiegsrunde steigt in Laupheim: Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt den Zweitplatzierten Biberach zum Derby. Nur zwei Punkte trennen die Teams, ein Heimsieg könnte für Laupheim ein entscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt sein. Biberach hingegen will nach dem Remis gegen Mietingen weiter in der Erfolgsspur bleiben.

---



Nach zwei sieglosen Spielen empfängt der Tabellenvierte Türkspor Neu-Ulm den SV Hohentengen. Die Gäste haben zuletzt nur knapp mit 1:0 beim Spitzenreiter verloren und stehen mit 13 Punkten auf Platz 10 unter Druck. Türkspor hat mit einem Heimsieg die Chance, wieder in die Top drei vorzurücken.

---

Morgen, 15:30 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SV Oberzell SV Oberzell 15:30 PUSH



Im Kellerduell empfängt die TSG Ehingen den SV Oberzell. Die Gäste stehen aktuell vier Punkte vor dem Schlusslicht Ehingen. Für beide Teams ist das Spiel ein weiteres Schlüsselduell im Kampf um den Klassenerhalt. Die Tagesform und individuelle Fehlervermeidungkönnten über den Ausgang entscheiden.

---

Morgen, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm FC Mengen Mengen 15:00 PUSH



Nach der überraschend deutlichen Niederlage in Ochsenhausen will der SC Türkgücü Ulm zuhause gegen den FC Mengen Wiedergutmachung betreiben. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an, nachdem sie Ehingen mit 7:3 besiegt haben. Türkgücü steht mit 25 Punkten auf dem Relegationsplatz, Mengen dahinter mit 21 Punkte auf Rang acht.

---



Nach der klaren 0:3-Niederlage in Buch steht Ravensburg II unter Druck, wenn der Vorletzte Ochsenhausen zu Gast ist. Der SV hat zuletzt mit einem 5:2-Erfolg gegen Türkgücü Ulm überrascht und will auch beim direkten Konkurrenten punkten. Ravensburg II darf sich bei aktuell 23 Punkten keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

---

Morgen, 15:00 Uhr SV Mietingen Mietingen TSV 1889 Buch TSV Buch 15:00 live PUSH