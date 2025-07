SSG Ulm 99: "Das war die beste Saison der Vereinsgeschichte"

Saisonverlauf über den Erwartungen



Für die SSG Ulm 99 endete die Spielzeit 2024/2025 mit einem echten Ausrufezeichen. „Mit der letzten Saison können wir sehr zufrieden sein“, sagt Trainer Martin Klarer. Das ursprüngliche Ziel war der Klassenerhalt – doch der wurde frühzeitig erreicht: „Unser Ziel war es, die Klasse zu halten. Und das haben wir bereits im Oktober geschafft gehabt.“

Was danach kam, überraschte selbst den Coach: „Dass wir dann so eine starke Aufstiegsrunde spielen und bis zum Schluss oben mitgespielt haben, damit war nicht zu rechnen.“ Für Klarer ist das ein klares Zeichen: „Es zeigt, was in der Mannschaft steckt.“