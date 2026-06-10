SSG Halvestorf-Herkendorf verabschiedet mehrere Spieler zum Saisonende 5 Spieler wurden nach dem letzten Spiel verabschiedet von FD · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Mit dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Landesliga Hannover endet für die SSG Halvestorf-Herkendorf eine Saison, die sportlich ihr Ziel erfüllt hat. Gleichzeitig bedeutet das Saisonende jedoch auch den Abschied mehrerer Spieler, die den Verein teilweise über viele Jahre hinweg geprägt haben.

Besonders emotional fällt die Verabschiedung von Marco Elias und Tim Arndt aus. Beide gehörten über einen langen Zeitraum zum Gesicht der Mannschaft und waren nicht nur auf dem Platz, sondern auch innerhalb des Vereins wichtige Persönlichkeiten. Die SSG würdigte ihren langjährigen Einsatz und ihre Verbundenheit mit dem Verein und bedankte sich ausdrücklich für ihren Beitrag in den vergangenen Jahren. Verlassen wird den Verein zudem Luis Drebing. Der Offensivspieler absolvierte bei der SSG seine ersten Jahre im Herrenfußball und entwickelte sich in dieser Zeit sowohl sportlich als auch persönlich weiter. Zur kommenden Saison schließt er sich dem Ligakonkurrenten BW Tündern an. Die Verantwortlichen wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und hoffen auf ein Wiedersehen am Piepenbusch.

Nach nur einem halben Jahr endet auch das Kapitel von Jackson Palmer Endres bei der SSG. Der aus Kalifornien stammende Spieler kehrt in seine Heimat zurück. Trotz seines vergleichsweise kurzen Aufenthalts hinterließ der Amerikaner einen positiven Eindruck und integrierte sich nach Vereinsangaben schnell in Mannschaft und Umfeld. Ebenfalls fest steht der Wechsel von Leonard Kelmendi. Er wird die SSG im Sommer verlassen und künftig für den VfR Evesen auflaufen. Auch ihm dankte der Verein für seinen Einsatz im Trikot der Grün-Weißen.