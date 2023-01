Die SSG Einhausen im Winter-TÜV. – Foto: stock.adobe/steevy, Bearbeitung: VRM

SSG Einhausen: "Defensivarbeit gehört in den Vordergrund" Der Oberligist im Winter-TÜV: Konzentration und Chancenverwertung müssen zur Rückrunde besser werden

Einhausen. Der erste Schnee ist gefallen, die letzten Spiele absolviert. Zeit für die Winterpause. Die haben sich die Fußballer der Region nach einer anstrengenden Hinrunde auch redlich verdient. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV.

Thomas Süß, Trainer der SSG Einhausen, beantwortete uns folgende Fragen. Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr? Da wir aktuell die wenigsten Gegentore bekommen haben, muss man klar unser Defensivverhalten in den Vordergrund schieben. Hier haben wir zur Vorsaison absolut einen Schritt nach vorne gemacht. Was hier besonders gut gelaufen war, ist das wir die Dreierkette wie auch die Viererkette beherrschen. Teilweise auch während dem Spiel von Kette zu Kette umstellen können, und uns hier einen Vorteil gegenüber dem Gegner erarbeiten konnten, hier können wir sehr flexibel agieren. Was muss im neuen Jahr besser werden? Obwohl wir im Schnitt pro Spiel 2,7 Tore erzielen, müssen wir an unserer Chancenverwertung arbeiten. Gerade im letzten Drittel sind wir teilweise noch zu unkonzentriert bzw. fehlt uns die Ruhe und schließen teilweise zu überhastet ab. Da müssen wir einfach routinierter und zielstrebiger agieren. Ein weiterer Punkt ist leider auch, wenn was Unvorhergesehenes passiert, verlieren wir leider immer wieder den Faden und glauben nicht mehr an unsere Stärken und Qualitäten. Hier müssen wir einfach dranbleiben und den Glauben an uns nicht verlieren, weiterhin dominant Fußball spielen. Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Thorben Knaup verlässt uns Richtung Rodau. Thorben hat uns gegenüber den Wunsch geäußert mehr Spielpraxis bei einem anderen Verein sammeln zu dürfen. Diesen Wunsch sind wir nachgekommen und wünschen Thorben alles Gute in Rodau. Durch den Abgang hat sich unser Kader auf 22 Spieler reduziert. Neuzugänge sind keine geplant, da wir auf die Rückkehrer der Langzeitverletzten Marcel Mackemull, Marvin Knaup und Fabio Wiesenbach hoffen. Gerade Marcel Mackemull hat unheimlichen Einfluss auf unsere Anlaufverhalten und die taktische Flexibilität, dazu setzen wir in die Torgefährlichkeit von Marvin Knaup (Vorsaison 28 Tore) großes Vertrauen. Wenn alle drei gesund zum Rückrundenstart bereitstehen, werden das unsere Neuzugänge sein. Dazu wollen wir Spieler wie Marco Weiß, Tom Bausewein, Gianluca Wolf und Auron Hajdari aus unserer 2. Mannschaft an die 1. Mannschaft ranführen. Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab? Ich hoffe, dass wir noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden können. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, glaube ich zu 100% an meine Mannschaft. Die besten Karten hat aber aktuell Odin Wald-Michelbach in der Hand und hat sich in die Pole Position gedrängt. Eine sehr erfahrene Mannschaft mit spannenden Spielern. Da ich alle Trainer im unteren Drittel freundschaftlich kenne und sportlich schätze, wünsche ich niemanden den Abstieg. Ich enthalte mich bei der Frage „Wer steigt ab“!

Thomas Süß, Trainer der SSG Einhausen