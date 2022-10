SSC will individuelle Fehler abstellen

– Foto: Timo Babic

HERBORN - Nach sieben sieglosen Spielen hängt der SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga im Tabellenkeller fest. Am Sonntag u, 15.30 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt bei der jüngsten Mannschaft der Liga, dem SC Waldgirmes II. "Die Fehler vom Saisonbeginn bei Standards haben wir abgestellt, mittlerweile machen wir aber zu viele individuelle Fehler in der Abwehr", erklärt Hardt die jüngsten drei Pleiten, zuletzt das 1:3 gegen Pohlheim. Spielerisch sah er sein Team mit TuBa auf Augenhöhe, "aber wenn du solche Fehler machst, kannst du in dieser Klasse nicht gewinnen". Zudem fehle derzeit auch ein Knipser vom Schlage eines Steffen Schneider, der allerdings wegen seiner Knieverletzung seine Laufbahn beendet hat.