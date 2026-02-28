SSC Weißenfels setzt sich mit Derbysieg ab, Remis im Tabellenkeller

– Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

Am vergangenen Wochenende war der Spielbetrieb in der Verbandsliga mit nur drei ausgetragenen Partien noch sehr limitiert. An diesem Wochenende soll im Oberhaus von Sachsen-Anhalt dagegen wieder voller Betrieb herrschen. Wir blicken auf alle Partien.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

In einer spektakulären Verbandsliga-Partie hat der SC Bernburg am Freitagabend für eine Überraschung gesorgt. Mit 4:3 setzte sich die Elf von Maximilian Dentz gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen durch. Für die Entscheidung vor 154 Zuschauern sorgte Christian Chidera kurz vor dem Ende. Zuvor lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Rune-Kjell Litzenberg (2) und Vyacheslav Potapenko bescherten die Gästetore, Carlos Krüger, ein Eigentor und Nils Fahland waren für die weiteren Bernburger Treffer verantwortlich.

In der jüngeren Vergangenheit hatte der SV Dessau 05 so seine liebe Müh' mit der SG Rot-Weiß Thalheim. Sechsmal in Folge hatten die Bauhausstädter nicht mehr gegen die Thalheimer gewinnen können - bis diese Serie am Freitagabend ein Ende fand. Winter-Rückkehrer Tobias Berndt erzielte vor 184 Zuschauern den Treffer des Tages zum 1:0-Auswärtssieg der Nullfünfer. In der Tabelle rücken die Dessauer damit auf Rang drei vor.

Auf Pascal Pannier ist weiterhin Verlass! Mit seinen Saisontreffern elf und zwölf - nur Dessaus Elia Miro Friebe traf häufiger (19) - führte Pannier den BSV Halle-Ammendorf am Freitagabend zum Heimerfolg über den Haldensleber SC. Damit gelang den Ammendorfern die Revanche für die 1:2-Niederlage im Hinspiel in der Börde.

Der SSV Havelwinkel Warnau arbeitete unter der Woche noch in zwei Testspielen an der Form. Am Sonnabend dann startete der Aufsteiger in die Punktspiele und holte sich dabei einen ganz späten Punkt. Nach mehr als 90-minütigem (!) Rückstand - David Gros hatte für die Gäste aus Dölau schon nach drei Zeigerumdrehungen getroffen - egalisierte Hans Büchner in der fünften Minute der Nachspielzeit zum elften Warnauer Saisonzähler.

Mit einem späten Doppelschlag hat der SV Westerhausen einen Fehlstart ins neue Jahr verhindert. Simon Afrifa-Kodua (81.) und Justin Masur (82.) glichen die 2:0-Führung des SV Eintracht Emseloh binnen weniger Augenblicke aus. Zuvor hatten Sergiy Molochko und Bogdan Bozhok die Gastgeber, die für die Partie auf den Kunstrasen des SV Wacker Helbra ausgewichen waren, in Hälfte eins in Front gebracht.

Für ein Aufhorchen hat der VfB Sangerhausen am Sonnabend gesorgt. Mit 2:1 setzten sich die Rosenstädter zu Gast beim zweitplatzierten SV Fortuna Magdeburg durch. Die erste Gästeführung durch Gustav Gängel (8.) hatten die Fortunen noch durch Arne Gerstner ausgleichen können (24.). Auf den zweiten Treffer des VfB - erzielt von Kevin Husung (58.) - fanden die Magdeburger dann keine Antwort mehr. So bekamen die 66 Besucher vor Ort und die zahlreichen Zuschauer im exklusiven Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung eine Überraschung zu sehen. Tore, Highlights und Stimmen zur Partie gibt es nun im Re-Live der Übertragung. >> Zum Re-Live auf volksstimme.de: (hier klicken) >> Zum Re-Live auf mz.de: (hier klicken)

480 Zuschauer haben für eine Kulisse gesorgt, die der Bedeutung dieser Partie gerecht wurde. Sie sahen ein intensives Derby zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SSC Weißenfels - und ein Novum noch dazu. Im fünften Aufeinandertreffen beider Clubs in der Verbandsliga gelang den Weißenfelsern (nach zuvor vier Niederlagen) der erste Sieg. Felix Schneider (67.) und Andriy Zozulya (80.) erzielten die Tore zum 2:0-Auswärtserfolg, mit dem der Spitzenreiter seine Tabellenführung ausbaute. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Fortuna Magdeburg, der schon eine Partie mehr absolviert hat. Sechs Zähler liegt der SSC bereits vor dem neuen Rangdritten SV Dessau 05. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg FSV Barleben Barleben 14:00 live PUSH