SSC Weißenfels oder 1. FC Lok Stendal - Das Fernduell um den Titel

Es ist das spannendste Verbandsliga-Titelrennen seit Jahren! War die Landesmeisterschaft in der jüngeren Vergangenheit doch häufig schon vorzeitig entschieden, muss in dieser Saison der letzte Spieltag die Entscheidung bringen - im Fernduell zwischen dem SSC Weißenfels und dem 1. FC Lok Stendal.

Die jüngsten Duelle mit den Ammendorfern waren allerdings nicht mehr von Erfolg gekrönt. In den letzten vier Aufeinandertreffen, darunter das 0:2 in der Hinrunde, haben die Weißenfelser allesamt verloren. Können sie diese Serie durchbrechen und im 16. Heimspiel der Saison den 13. Sieg einfahren, wäre der erstmalige Oberliga-Aufstieg perfekt. Andernfalls bräuchte es Schützenhilfe aus der Altmark.

Nach zwei Vizemeisterschaften in Folge geht der SSC Weißenfels dieses Mal auf der Pole Position ins letzte Saisonspiel. Und so "einfach" ist die Rechnung: Gewinnt der Saalesportclub sein Heimspiel gegen den BSV Halle-Ammendorf, so wäre ihm der Titel nicht mehr zu nehmen.

Während der SSC Weißenfels sein (Landesmeister-)Glück am Sonnabend in eigener Hand hat, ist der 1. FC Lok Stendal in jedem Fall auf Schützenhilfe angewiesen. Klar ist: Das Altmark-Derby beim noch abstiegsbedrohten SSV Gardelegen müssen die Eisenbahner gewinnen, um eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Von den drei Verbandsliga-Gastspielen in Gardelegen hat der 1. FC Lok allerdings noch keines gewonnen - dafür aber im vergangenen Herbst das Drittrunden-Duell im Landespokal (4:2).

Wenn die Stendaler am Samstag im vierten Anlauf das Verbandsliga-Derby beim SSV gewinnen können, heißt es Daumendrücken für den BSV Halle-Ammendorf. Dieser müsste dem SSC Weißenfels für die Lok-Meisterschaft mindestens ein Remis abtrotzten.