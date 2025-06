SSC Weißenfels muss gegen den gegen BSV Halle Ammendorf gewinnen

Jetzt kommt es in Weißenfels und Gardelegen zu zwei Endspielen um den Landesmeistertitel und Aufstieg in die Oberliga. In die Endspiele geht der SSC mit einem Punkt Vorsprung gegen den BSV Halle Ammendorf. Die Weißenfelser hätten sich sicher einen anderen Gegner für das Endspiel gewünscht. Von einem Lieblingsgegner kann man nicht sprechen, haben doch die Ammendorfer die letzten 4 Spiele mit einem Torverhältnis von 12:2 gewonnen. Der letzte Weißenfelser Sieg stammt vom 14. Mai 2022. Das war auch die einzige Niederlage des BSV in der Schuhstadt. Die Stendaler sind in Gardelegen nicht grade im Vorteil, denn sie haben in der Verbandsliga in Gardelegen noch nie gewonnen und dann ist das ein " Altmarkderby" und so ein Derby setzt immer ein paar Prozent mehr frei. Die Gardelegener müssen unbedingt gewinnen, wollen sie nicht absteigen. Die Stendaler, um Meister zu werden !!! Das Spiel wird für den 1.FC Lok kein Selbstläufer.

In Weißenfels ist der Gastgeber in der laufenden Saison ungeschlagen. Sieht man nur die Rückrunde, da hat der SSC 32 Punkte, die Ammendorfer nur 19 Punkte erspielt. Das bringt die Weißenfelser klar im Vorteil. Nun haben die Hallenser in der Rückrunde nicht das Fußballspielen verlernt, nein, sie waren Mitte der Rückrunde von einer beispiellosen Verletzungswelle betroffen.Teilweise fehlte fast eine ganze Mannschaft (10 Spieler).Beim letzten Spiel gegen Barleben (1:0) fehlten immernoch, oder wieder 8 Spieler. Mit Frohne, Winkler, Dabel, Völkner und Zorn fehlten fünf langzeitverletzte Spieler. Nun werden die Ammendorfer nicht mit der weißen Fahne nach Weißenfels fahren und sich kampflos ergeben. Die Spieler werden sich nicht nachsagen lassen, den Landesmeister den Gastgeber geschenkt zu haben. Die Weißenfelser Verantwortlichen werden immer ein Ohr in Standal haben, wie die in Weißenfels. Am Ende müssen die Stendaler auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen......Der letzte Spieltag ist nicht nur " oben" sondern auch " unten" spannend. Bis Bernburg (11.) sind die Mannschaften noch nicht sicher. Haldensleben (35 P.) spielt zu Hause gegen Staßfurt und muss gewinnen, ebenso Westerhausen (36 P.) gegen Dölau. Am leichtesten haben es Bernburg und Thalheim, beide mit 38 Punkten, sie spielen gegeneinander, beiden reicht ein Remies !!! Von allen abstiegsbetrohten Mannschaften hat es Gardelegen am schwersten, die Klasse zu haten. Es wird ein spanbender letzter Spieltag.....