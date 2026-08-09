SSC Weißenfels feiert Traumpremiere - VfL Halle und Union jubeln auch

– Foto: Sophie Lisker

Nach dem Halberstädter Derbysieg im Eröffnungsspiel gegen den FC Einheit Wernigerode am Freitagabend sind am Sonntag auch die weiteren drei Vertreter aus Sachsen-Anhalt in der NOFV-Oberliga Süd gestartet - und wie! Der Aufsteiger SSC Weißenfels, der VfL Halle 95 und die SG Union Sandersdorf fuhren allesamt Siege ein.

Der SSC Weißenfels hat einen Auftakt nach Maß hingelegt: In seiner Oberliga-Premiere setzte sich der Landesmeister von Sachsen-Anhalt am Sonntag mit 3:0 beim 1. FC Frankfurt/Oder - dem Meister der Brandenburgliga - durch. Carlo Purrucker sorgte nach einer guten halben Stunde für den Führungstreffer (34.), mit dem Pausenpfiff erhöhte Tim Lehmann (45.+3). Kurz nach dem Wiederanpfiff hätte das Geschehen kippen können: Die Frankfurter kamen stärker aus der Kabine und hatten in der 56. Minute per Elfmeter die Chance zum Anschluss. Doch Johannes Lohmann im SSC-Tor parierte stark. Nach Chancen auf beiden Seiten sorgte der eingewechselte Tidjane Rafael Sousa Balde für die Entscheidung (80.).