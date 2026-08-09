SSC Weißenfels feiert Traumpremiere - VfL Halle und Union jubeln auch

Nach dem Halberstädter Derbysieg im Eröffnungsspiel gegen den FC Einheit Wernigerode am Freitagabend sind am Sonntag auch die weiteren drei Vertreter aus Sachsen-Anhalt in der NOFV-Oberliga Süd gestartet - und wie! Der Aufsteiger SSC Weißenfels, der VfL Halle 95 und die SG Union Sandersdorf fuhren allesamt Siege ein.
Der SSC Weißenfels hat einen Auftakt nach Maß hingelegt: In seiner Oberliga-Premiere setzte sich der Landesmeister von Sachsen-Anhalt am Sonntag mit 3:0 beim 1. FC Frankfurt/Oder - dem Meister der Brandenburgliga - durch. Carlo Purrucker sorgte nach einer guten halben Stunde für den Führungstreffer (34.), mit dem Pausenpfiff erhöhte Tim Lehmann (45.+3). Kurz nach dem Wiederanpfiff hätte das Geschehen kippen können: Die Frankfurter kamen stärker aus der Kabine und hatten in der 56. Minute per Elfmeter die Chance zum Anschluss. Doch Johannes Lohmann im SSC-Tor parierte stark. Nach Chancen auf beiden Seiten sorgte der eingewechselte Tidjane Rafael Sousa Balde für die Entscheidung (80.).
Mit zehn Mann hat der VfL Halle 96 den Auftaktsieg gegen den VfB Auerbach ins Ziel gebracht. Nach dem frühen 1:0 durch Aleksandar Mihov per Elfmeter (4.) und dem Auerbacher Ausgleich durch Cedric Graf (41.) rückte Raimison Dos Santos in den Mittelpunkt. In der 73. Minute köpfte der aufgerückte Verteidiger nach einer Ecke zur erneuten Führung ein. Nur vier Minuten später musste der 30-Jährige nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Doch auch in Unterzahl brachte die Elf von Luca Shubitidze die drei Punkte über die Runden.
Eingewechselt, Doppelpack und damit einer der Sieggaranten: Samyr Farkas hat die SG Union Sandersdorf am Sonntag zum 3:1-Heimerfolg über den VfB Krieschow geführt. In der 42. Minute betrat der Einwechsler für Marius Ihbe den Rasen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Unioner dank Maximilian Schnabel bereits in Front (31.). Nach dem Seitenwechsel legte Farkas zunächst nach (73.) und konterte dann in der 87. Minute den schnellen Krieschower Anschlusstreffer durch Manuel Seibt (74.) mit seinem zweiten Treffer des Tages. So konnte die Elf von Thomas Sawetzki zum ersten Mal nach zuletzt vier sieglosen Duellen wieder gegen den VfB Krieschow gewinnen.