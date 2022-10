SSC Weißenfels begrüßt Youngster mit einem "festen regionalen Bezug" Verbandsliga +++ Der zuvor vereinslose Oskar Zorn schließt sich dem Tabellenführer an

Der SSC Weißenfels hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Der zuvor vereinslose Oskar Zorn schloss sich dem aktuellen Tabellenführer der Verbandsliga an und ist mit sofortiger Wirkung spielberechtigt. Im Burgenlandkreis ist der 20-Jährige kein Unbekannter, immerhin lief er zuletzt für den SV Blau-Weiß Zorbau in der Oberliga auf, ehe er eine kurze Fußballpause einlegte.

SSC-Coach Maik Zimmermann freut sich über die Verpflichtung des Angreifers, der beim VfB Merseburg und Carl Zeiss Jena ausgebildet wurde. "Wir standen mit Oskar bereits seit letztem Winter im engen Kontakt, umso erfreulicher, dass es jetzt geklappt hat und er unsere Offensivreihe weiter verstärkt", so Zimmermann, der von den Qualitäten des Youngsters überzeugt ist: "Trotz seines jungen Alters hat Oskar bereits erste Erfahrungen in der Oberliga sammeln können, ist hervorragend ausgebildet und hat uns in den Trainingseinheiten überzeugt." Und noch ein Punkt sei beim Transfer nicht zu unterschätzten: "Oskar kommt aus Uichteritz und hat somit einen festen regionalen Bezug, kennt bereits etliche Spieler", unterstreicht Zimmermann. Zum Spielerprofil:

>> Oskar Zorn