SSC Tübingen vor nächstem Schritt – ZItterpartien im Tabellenkeller

Der 24. Spieltag in der Bezirksliga Alb könnte zum nächsten Wendepunkt in einer sich zuspitzenden Saison werden. Während der SSC Tübingen beim abstiegsbedrohten TSV Gomaringen seine Dominanz festigen will, kämpft Verfolger Genkingen in Pfullingen um die letzte Titelchance. Im Tabellenkeller treffen Zainingen und Eningen in einem echten Endspiel aufeinander, während auch Altingen und Metzingen mit dem Rücken zur Wand stehen. Spannung, Druck, Nerven – alles ist angerichtet für einen Spieltag mit Tiefgang.