SSC Tübingen stürmt in Richtung Titel – TSV Genkingen bleibt im Rennen

Was für ein Befreiungsschlag für Metzingen! Efstratios Tzakis (25.) und Telmo Teixeira-Rebelo (33./Foulelfmeter) brachten die Hausherren in Front. Hirschau schlug durch einen Doppelschlag von Cihan Canpolat (63., 64.) eindrucksvoll zurück. Doch Metzingen hatte das letzte Wort: Wieder Tzakis (68.) krönte eine kämpferische Leistung und hielt die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.

