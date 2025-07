SSC Tübingen sichert sich das Finalticket beim MEY Generalbau Cup

Fünf Mannschaften kämpften am heutigen Samstag beim Vorturnier des MEY Generalbau Cups um das letzte verbleibende Ticket für das hochkarätig besetzte Hauptturnier. Auf dem Kunstrasen in Frommern präsentierte sich der SSC Tübingen am konstantesten – und krönte einen starken Turniertag mit dem Gruppensieg.

Geduldsspiel für die Verfolger

Die Spielgemeinschaft aus Stetten hielt auch im zweiten Spiel lange dagegen und erkämpfte ein torloses Remis gegen den FC Hardt. Dadurch wurde früh deutlich, dass jeder Zähler in diesem kurzen Turnierformat entscheidend sein würde. Suebia Rottweil feierte wenig später einen wichtigen 1:0-Erfolg gegen Frommern und rückte damit in der Tabelle vorübergehend vor. Doch auch der FC Hardt zeigte seine Klasse: Nach dem torlosen Auftakt gegen den SSC Tübingen gewann das Team mit 2:1 gegen den TSV Frommern.

Tübingen legt nach, Hardt mit Kantersieg

Im achten Spiel des Tages setzte der SSC Tübingen ein deutliches Ausrufezeichen. Mit einem klaren 4:0 gegen die SG Stetten/Salmendingen/Melchingen/Hörschwag übernahm das Team die Tabellenführung. Auch das Torverhältnis sprach nun für die Tübinger. Im vorletzten Gruppenspiel ließ der FC Hardt mit einem 5:0 gegen Suebia Rottweil seine Offensivqualitäten aufblitzen.

Nullnummer zum Abschluss – Tübingen reicht ein Punkt

Im abschließenden Gruppenspiel reichte dem SSC Tübingen ein 0:0 gegen den TSV Frommern, um sich mit insgesamt acht Punkten den ersten Platz zu sichern. Der FC Hardt und der TSV Frommern sammelten jeweils fünf Zähler, während Suebia Rottweil mit sechs Punkten knapp hinter dem SSC Tübingen auf Rang zwei kam. Die SG Stetten/Salmendingen/Melchingen/Hörschwag blieb mit zwei Punkten Letzter, hatte sich aber vor allem kämpferisch nichts vorzuwerfen.

Vorfreude auf den Finaltag in der Bizerba Arena

Mit dem Gruppensieg löst der SSC Tübingen das begehrte Ticket für den Finaltag am morgigen Sonntag in der Bizerba Arena in Balingen. Dort trifft der Vorturniersieger im ersten Halbfinale auf den Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen. Im zweiten Halbfinale stehen sich der Oberligist FC 08 Villingen und der Regionalligist Stuttgarter Kickers gegenüber. Alle vier Teams spielen im K.o.-Modus um den ersten Titel der neuen Saison – und der SSC Tübingen darf sich auf ein echtes Highlight freuen. Nach dem Halbfinale stehen die Partie um Platz drei und das Finale an.