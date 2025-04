SSC Tübingen empfängt Dettingen – TSV Genkingen im Fluchtlichstpiel

Pfullingen ist nach dem Remis in Gomaringen gefordert, wieder einen Dreier einzufahren, um den Anschluss an die Top fünf nicht zu verlieren. Doch die Gäste aus Altingen reisen mit breiter Brust an: Der Sieg in Genkingen war mehr als nur ein Ausrufezeichen. Wenn Altingen an diese Leistung anknüpfen kann, ist auch in Pfullingen etwas drin.

