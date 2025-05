SSC Tübingen dominant, TSG II kämpferisch – Genkingen fällt zurück

---

In einem klassischen Abstiegskrimi behielt Zainingen die Nerven. Manuel Lamparter (34.) erzielte den entscheidenden Treffer, die Defensive hielt stand. Eningen fehlten Durchschlagskraft und Struktur, Zainingen hingegen zeigte, was es im Abstiegskampf braucht: Mut, Wille – und Effizienz.

In einem umkämpften Duell erwischte Dettingen den besseren Start: Marko Blazevic (13.) traf zur frühen Gästeführung. Die TSG II fand erst nach und nach in die Partie, belohnte sich aber kurz vor der Pause durch Philip Beyer (45.+2). Nach dem Seitenwechsel wurde der Druck der Gastgeber größer – Tim Seibold (67.) brachte die Hausherren mit einem platzierten Abschluss in Führung. In einer hektischen Schlussphase verteidigte Tübingen den knappen Vorsprung mit Geschick und Leidenschaft.

