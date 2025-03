SSC Tübingen behauptet 1. Platz – Hirschau und Genkingen bleiben dran

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Die Partie begann denkbar schlecht für Pfullingen, als Melwin Ruckaberle (4.) die Gäste in Führung brachte. Doch Marvin Krüger (29.) konnte noch vor der Pause ausgleichen. In der zweiten Hälfte war es erneut Krüger (68.), der sein Team in Führung schoss. Alex-Eusebiu Ripas (80.) setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt. Der SV 03 Tübingen verlor zudem kurz vor Schluss Julian Hechler (88.) mit Gelb-Rot.

---