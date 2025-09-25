SSC trifft durch Arigbodi spät zum Ausgleich

In einem Spiel der Bezirksliga traf der SSC Dodesheide auf den SF Lechtingen.

Bereits das sechste Mal musste sich der Gastgeber in der laufenden Saison mit einem Unentschieden zufrieden geben und rutscht in der Tabelle auf den achten Tabellenplatz ab.

Die Mannschaft besitzt aber Potenzial genug um jederzeit eine fulminante Aufholjagd zu starten. Der SF Lechtingen fühlt sich sicher aktuell sehr wohl aktuell auf dem fünften Platz in der Tabelle.