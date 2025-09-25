SSC trifft durch Arigbodi spät zum Ausgleich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Bezirksliga traf der SSC Dodesheide auf den SF Lechtingen.
Bereits das sechste Mal musste sich der Gastgeber in der laufenden Saison mit einem Unentschieden zufrieden geben und rutscht in der Tabelle auf den achten Tabellenplatz ab.
Die Mannschaft besitzt aber Potenzial genug um jederzeit eine fulminante Aufholjagd zu starten. Der SF Lechtingen fühlt sich sicher aktuell sehr wohl aktuell auf dem fünften Platz in der Tabelle.
Das Spiel begann mit einem Aufreger. Bereits in der vierten Spielminute entschied Schiedsrichter Elias Todt auf Foulelfmeter für den SSC Dodesheide. Aber der sonst sichere Strafstoßschütze Peter Rios scheitert am großartig reagierenden Lechtinger Keeper Nico Kühnel. Nach einer halben Stunde Spielzeit gingen die Gäste durch ein unglückliches Eigentor in Führung. Kurz vor dem Abpfiff gelang dem wenige Minuten zuvor eingewechselten Steffen Arigbodi in seinem ersten Spiel in der ersten Mannschaft des SSC der späte aber verdiente Ausgleichstreffer.
Tor zum Einstand - Stephen Arigbori – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
"Am Ende geht das Remis in Ordnung. Mitte der zweiten Halbzeit müssen wir auf 2:0 erhöhen. Dodesheide hatte gute Druckphasen, die wir taktisch diszipliniert und mit Leidenschaft verteidigt haben. Jetzt freuen wir uns auf das Derby, in dem wir als Außenseiter wieder eine gute Leistung zeigen wollen,“ sagte uns Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).
"Wir können im Moment nicht ein einfaches Spiel bestreiten. Am Anfang der ersten Halbzeit nehmen wir das Geschenk des Elfmeters leider nicht an und bekommen ein sehr sehr unglückliches Gegentor. Den Rest der ersten Halbzeit verlief von unserer Seite nicht griffig und zwingend genug. Ab der zweiten Halbzeit sind wir mehr in den Zweikämpfen und machen folgerichtig den Ausgleich. Für die nächsten Zeit bleiben wir bei uns und sind überzeugt, dass wir zeitnah für den Aufwand belohnt werden,“ lautet das Statement von Coach Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).
Wie gehts weiter?
Der SSC Dodesheide spielt am Sonntag 28.09.2025 um 15.00 Uhr beim SV Viktoria Gmhütte.
Der SF Lechtigen freut sich auf das gleichzeitige Derby bei BW Hollage.