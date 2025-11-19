SSC-Südwest-Trainer zieht die Reißleine

Aufstiegsspezialist Passeckel, der seine Teams (SC Lankwitz und SSC Südwest) in den vergangenen vier Jahren jeweils in die höhere Spielklasse geführt hat, übernimmt den Steglitzer Traditionsklub 2023 gemeinsam mit Jeremy Kaatz nach dessen Abstieg aus der Landesliga. Unter ihrer Regie gelingt nur ein Jahr später die sofortige Rückkehr. 2025 folgt dann die Sensation: Nach zwei hochdramatischen Relegationsduellen gegen den BFC Meteor steigt Südwest in die Berlin-Liga auf. Nun zieht er sich zurück. Jeremy Kaatz übernimmt alleinverantwortlich. Co wird Ex Spieler Rene Schulze. Marco Passeckel gegenüber FuPa Berlin:

„Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es in der aktuellen Situation sinnvoller ist, wenn an der Seitenlinie eine klare Verantwortlichkeit besteht. Obwohl wir uns – auch privat – hervorragend verstehen, sollte erst gar nicht die Frage aufkommen: ‚Er oder ich?‘ Zur Wahrheit gehört zudem, dass uns im Vergleich zur Vorsaison zahlreiche Stammkräfte wie Rumler, die Greiner-Brüder, Schramm, Cernescu, Chaffra und Stroehlke verletzungsbedingt gefehlt haben. Dadurch ist uns ein Stück Stabilität verloren gegangen.

Es waren zwei sehr intensive Jahre, geprägt von großen Momenten. Die beiden Aufstiege in die Landesliga und Berlin-Liga sowie die dramatischen Relegationsspiele gehören definitiv zu den Highlights. Am Ende ist mir die Freundschaft jedoch wichtiger als jede Funktion.“